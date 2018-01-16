Белорусская гимнастка Любовь Черкашина стала мамой
- 16.01.2018, 20:29
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Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года родила дочь.
Известная белорусская гимнастка Любовь Черкашина родила дочь, сообщают Министерство спорта и туризма и БФСО «Динамо».
Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года, а сейчас старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала мамой.
Девочка весом 4 кг и ростом 56 см родилась 16 января. Малышку назвали Верой.
В Instagram спортсменки уже много поздравлений с пополнением в семье.