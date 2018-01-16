Почему Россия пытается наладить сотрудничество с «Талибаном» 16.01.2018, 20:41

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Официально РФ продолжает называть «Талибан» террористической организацией.

"В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал индийским дипломатам, что Москва поддерживает дипломатическое сотрудничество с "Талибаном", - пишет аспирант в области международных отношений Оксфордского университета Сэмюел Рамани в статье для The Washington Post (перевод - inopressa.ru).

"Как Лавров оправдывает это смелое заявление? Он заявил, что мирное урегулирование в Афганистане невозможно без участия "Талибана" и что диалог с "Талибаном" снизит риск распространения терроризма из Афганистана в Центральную Азию", - говорится в статье.

"Официально Россия продолжает называть "Талибан" террористической организацией. Однако с 2007 года Москва неофициально установила дипломатические контакты с членами "Талибана". Эта противоречивая политика является результатом российских представлений, что "Талибан" можно разделить на два основных лагеря", - пишет автор.

"Первый лагерь состоит из умеренных членов, готовых участвовать в мирных переговорах и бороться с международным терроризмом. Второй лагерь, напротив, состоит из обструкционистов, которые стремятся подорвать авторитет законного правительства Афганистана", - поясняет он.

В особенности русские стремятся к сотрудничеству с теми группировками внутри "Талибана", которые пользуются значительным политическим влиянием в регионах с высокой концентрацией боевиков "Исламского государства" - и которые противодействуют наркотрафику, утверждает Рамани.

"С декабря 2016 года Москва регулярно проводила дипломатические переговоры по разрешению политического кризиса в Афганистане", - говорится в статье.

"США отказались участвовать в этих переговорах из-за нежелания дипломатического сотрудничества с "Талибаном". Тем не менее, расширение этих переговоров с трехстороннего саммита с участием России, Китая и Пакистана в 2016 году до конференции 11 стран, в том числе центральноазиатских государств, Ирана, Индии и представителей Афганистана в апреле 2017 года, предполагает, что стратегия избирательного сотрудничества Москвы с "Талибаном" находит признание", - отмечает автор.

"Пакистан призывает США принять участие в попытках сотрудничества России с "Талибаном", в то время как Индия стремится устранить расхождения в позициях США и России по Афганистану", - говорится в статье.

"Короче говоря, селективное сотрудничество России с умеренными членами "Талибана" бросает вызов стратегии переговоров США по отношению к афганской группировке боевиков. И, активизируя мирное урегулирование в Афганистане и добиваясь международного признания благодаря своему дипломатическому сотрудничеству с "Талибаном"*, российские политики могут способствовать укреплению статуса Москвы как великой державы и незаменимого арбитра в кризисных ситуациях во всем мире", - заключает Рамани.