В Кобрине установили теплые домики для бездомных котов 12 16.01.2018, 22:19

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Активисты из Кобрина вдохновились примером польских городов.

В Кобрине, по примеру польских городов, наконец стартовал пилотный проект «Тёплые домики для бездомных котов».

Домики изготовлены из евровагонки, каждая стена домика имеет три слоя (две из дерева и посередине пенопласт), внутри домиков находится солома, что позволит ещё лучше сохранять тепло внутри.

Пока домиков установлено 5, но если проект окажется удачным, то уже следующей зимой домиков станет намного больше. Но уже сейчас можно с уверенность сказать, что кобринчане проявили себя как высококультурные люди, которые не только не портят домики и не пугают котов, но и подкармливают бездомышей, сообщает Animal Care Center «LISABONA» в «ВКонтакте».