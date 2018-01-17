МОК может дать Бьорндалену персональную квоту для участия в Олимпиаде-2018 16 17.01.2018, 7:47

3,623

Пхенчхан может стать седьмыми Играми для норвежского биатлониста.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность предоставления персональной квоты норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену для участия в Пхенчхане-2018, сообщает sports.ru.

Восьмикратный олимпийский чемпион и самый титулованный спортсмен в истории зимних Игр не вошел в состав норвежской команды на Пхенчхан-2018.

В текущем сезоне спортсмен выступил в восьми личных гонках Кубка мира, где стал 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м и 42-м. Для попадания в олимпийский состав требовалась один раз попасть в топ-6 или же дважды – в топ-12.

Пхенчхан-2018 могут стать седьмыми Играми для Бьорндалена, первыми были Игры-1994 в Лиллехаммере.