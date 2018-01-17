Какие машины белорусы покупали в прошлом году

Какие машины белорусы покупали в прошлом году15
- 17.01.2018, 7:50
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Всего за год белорусы купили 33 915 автомобилей.
Белорусская автомобильная ассоциация, в которую входят практически все белорусские дилеры, подвела итоги прошлого года. Как и ожидалось, наиболее продаваемой маркой в стране осталась Renault — более десяти тысяч белорусов выбрали модели этого производителя. На втором месте почти с двукратным отставанием идет Volkswagen. Тройку лидеров замыкает российский бренд Lada, который обзавелся в 2017-м вторым импортером в РБ. Всего за год белорусы купили 33 915 автомобилей, пишет onliner.by.
Renault занял первое место по маркам с результатом 10 451 авто. Это более 30% рынка новых машин. Второе место занимает Volkswagen с результатом 5591 авто. Далее следует Lada (3509 авто), Nissan (1971 авто) и Skoda (1952 авто). Дилеры Kia и Hyundai продали 1741 и 1586 автомобилей соответственно. Бренд GAZ реализовал в РБ 1467 машин. Все остальные марки продали в Беларуси менее 1000 машин за год. Десятку лидеров замыкает Toyota (820 авто) и Ford (680 машин).
Самым популярным премиум-брендом стал BMW, реализовав в Беларуси 537 машин за минувший год. Дилер Mercedes отпустил клиентам 407 машин (отметим, что из них 170 — это Sprinter), а Audi выбрали 395 наших соотечественников. Среди других любопытных цифр: Geely продала за год 480 автомобилей, а такие дорогие марки, как Jaguar и Porsche, разошлись тиражом 43 и 42 машины соответственно.
Топ самых продаваемых автомобилей в Беларуси за 2017 год:
1. Volkswagen Polo Sedan (3926 проданных машин);
2. Renault Sandero Stepway (2940);
3. Renault Logan (2298);
4. Renault Duster (2253);
5. Renault Kaptur (1821);
6. Skoda Rapid (1365);
7. Lada Largus (1197);
8. Kia Sportage (1117);
9. Hyundai Creta (845);
10. GAZ Next (689).
Топ самых продаваемых премиум-моделей в Беларуси за 2017 год:
1. BMW X6 (133);
2. Audi Q7 (117);
3. BMW X5 (105);
4. BMW 5-Series (105);
5. Audi A4 (98);
6. Audi Q5 (76);
7. Range Rover (72);
8. Volvo XC60 (63);
9. BMW X1 (62);
10. Volvo XC90 (50).