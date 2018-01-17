Какие машины белорусы покупали в прошлом году 15 17.01.2018, 7:50

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Всего за год белорусы купили 33 915 автомобилей.

Белорусская автомобильная ассоциация, в которую входят практически все белорусские дилеры, подвела итоги прошлого года. Как и ожидалось, наиболее продаваемой маркой в стране осталась Renault — более десяти тысяч белорусов выбрали модели этого производителя. На втором месте почти с двукратным отставанием идет Volkswagen. Тройку лидеров замыкает российский бренд Lada, который обзавелся в 2017-м вторым импортером в РБ. Всего за год белорусы купили 33 915 автомобилей, пишет onliner.by.

Renault занял первое место по маркам с результатом 10 451 авто. Это более 30% рынка новых машин. Второе место занимает Volkswagen с результатом 5591 авто. Далее следует Lada (3509 авто), Nissan (1971 авто) и Skoda (1952 авто). Дилеры Kia и Hyundai продали 1741 и 1586 автомобилей соответственно. Бренд GAZ реализовал в РБ 1467 машин. Все остальные марки продали в Беларуси менее 1000 машин за год. Десятку лидеров замыкает Toyota (820 авто) и Ford (680 машин).

Самым популярным премиум-брендом стал BMW, реализовав в Беларуси 537 машин за минувший год. Дилер Mercedes отпустил клиентам 407 машин (отметим, что из них 170 — это Sprinter), а Audi выбрали 395 наших соотечественников. Среди других любопытных цифр: Geely продала за год 480 автомобилей, а такие дорогие марки, как Jaguar и Porsche, разошлись тиражом 43 и 42 машины соответственно.

Топ самых продаваемых автомобилей в Беларуси за 2017 год:

1. Volkswagen Polo Sedan (3926 проданных машин);

2. Renault Sandero Stepway (2940);

3. Renault Logan (2298);

4. Renault Duster (2253);

5. Renault Kaptur (1821);

6. Skoda Rapid (1365);

7. Lada Largus (1197);

8. Kia Sportage (1117);

9. Hyundai Creta (845);

10. GAZ Next (689).

Топ самых продаваемых премиум-моделей в Беларуси за 2017 год:

1. BMW X6 (133);

2. Audi Q7 (117);

3. BMW X5 (105);

4. BMW 5-Series (105);

5. Audi A4 (98);

6. Audi Q5 (76);

7. Range Rover (72);

8. Volvo XC60 (63);

9. BMW X1 (62);

10. Volvo XC90 (50).