Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа 10 17.01.2018, 7:59

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Президент США обладает отличным здоровьем.

Президент США Дональд Трамп находится в «отличной» физической форме, заявил во вторник официальный врач Белого дома контр-адмирал Ронни Джексон, сообщает «Голос Америки».

«Общее состояние здоровья президента отличное, - сообщил он, комментируя результаты медосмотра, который президент прошел в начале этого года. – Он по-прежнему может наслаждаться хорошим состоянием сердечной деятельности и здоровья в целом, благодаря отказу от табака и алкоголя в течении всей жизни».

Доктор Джексон также счел нужным добавить, что вес президента США составляет 239 фунтов (108,4 кг), что «несколько больше положенного». Глава Белого дома не страдает диабетом, и ежедневно принимает 10 милиграмм препарата Crestor для снижения уровня холестерола в крови.

Врач Белого дома отметил, что обсудил с Дональдом Трампом необходимость регулярных физических упражнений и диеты.

«Он проявил больший энтузиазм по поводу диеты, чем по поводу упражнений, - сказал Ронни Джексон. – Но мы будем делать и то, и другое».

По словам терапевта, президент США попросил провести когнитивные тесты, оценивающие, в том числе, способности пациента к логическому мышлению. Но сам врач не увидел в проведении такой проверки «никакой необходимости».

«Я вижу его каждый день, - пояснил Рони Джексон. – Мы обсуждаем многие вещи. У меня нет никаких опасений по поводу его когниктивных способностей. Президент отлично мыслит, и он соответствует своей должности».

Тем не менее, по настоянию президента, тест был проведен. Доктор Джексон сообщил журналистам, что Дональд Трамп набрал 30 очков из 30 по Монреальской когнитивной шкале, служащую для оценки «умеренных когнитивных расстройств и диагностирования болезни Альцгеймера».