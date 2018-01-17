76-летний альпинист: Ради строительства скалодрома буду продавать квартиру

76-летний альпинист: Ради строительства скалодрома буду продавать квартиру7
- 17.01.2018, 8:08
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Гомельчанин учился на стоматолога, но романтика гор захватила молодого врача.
После недавней сложной операции на сердце 76-летний Валерий Отчик выполнил все физнормативы намного лучше соседей по палате - даже тех, кто его гораздо моложе. А уже через несколько дней Валерий Кузьмич был в спортзале.
Он - старший в Беларуси тренер не только по званию, но и по возрасту. Как ему удается быть полным сил и стремлений, тренер-рекордсмен рассказал kp.by.
В ГОРАХ РАЗ ДВАДЦАТЬ СЛУЧАЙНО ОСТАВАЛСЯ ЖИВ
После службы в армии на далеком Севере молодой парень из Гомеля выучился на зубного врача. Но уже с молодости к основной работе привязалось хобби, которое скоро заполнило всю жизнь Валерия Отчика. В то время романтика гор захватила немало советской молодежи, увлекла эта волна и молодого врача. Альпинизмом его заинтересовал школьный товарищ, и увлечение не прошло с годами беззаботной юности, как у большинства:
- Начал заниматься сам, а потом создал секцию. Нас сразу приметили, и моя команда - областного совета «Спартак» - не раз становилась чемпионом БССР по альпинизму.
Среди своих самых значимых достижений Валерий Кузьмич называет восхождение на Пик Хан-Тенгри, Пик Ленина и другие семитысячники.
- Когда меня недавно отправляли на операцию, говорили, что мои шансы - 50/50, - рассказывает Валерий Кузьмич. - Я ответил, что меня этим не испугаешь - ведь в горах я раз двадцать случайно оставался жив. Например, работал инструктором в Фанских горах, учил новичков. Поднялись мы где-то на 150 метров, и мне надо было научить одного «чайника» спускаться вниз последним. Повесил веревку для спуска, все объяснил. А рядом на скале была веревка другой группы. Вдруг вижу, как сверху мимо меня падает веревка, на которую я пристегнут. Как-то инстинктивно успел схватиться рукой за соседнюю веревку и повис на ней. А от новичка слышу: «Извините, Валерий Кузьмич, я вас случайно выщелкнул!» Но я понимаю, что его, перепуганного, надо как-то вниз спустить, поэтому говорю спокойно: «Да ничего, бывает!» В итоге вместе благополучно спустились…
При своем последнем восхождении на Монблан, когда Валерию Отчику было уже под 50, он тоже «случайно остался жив»:
- Как раз перед этим я схватил обширный инфаркт, но тогда еще не знал этого. Ехали до Италии долго на ломаной машине, в общем, был уставшим и плохо себя чувствовал. А еще началась страшная непогода - вытягиваешь руку, и не видишь своих пальцев. Поэтому в какой-то момент, когда шли по гребню, я начал задыхаться и отстегнулся от связки. Но одному идти невозможно, тем более такой ветер - вот-вот упадешь с гребня, в одну сторону - в Италию, а в другую - во Францию. Но, к счастью, скоро подошла другая связка, к которой я пристегнулся и благополучно добрался до вершины. А когда начали спускаться - тоже ничего не видно, и стали мы спорить, куда идти: вправо или влево. Но в итоге я решительно сказал, что идем по гребню. Потом спустились и проходим низом то место, по которому сначала хотели спускаться - а там обрыв! Мы бы точно погибли.
ТИТАН МЕНЯЛИ НА ПЛАСТИК, ДЫНИ - НА АВИАБИЛЕТЫ
У советских альпинистов было много титановых крючьев, карабинов, которые делали сами. Титана в СССР хватало - из него строили подводные лодки. Доставали титан на военных заводах - покупали, брали за спирт, рассказывает Валерий Кузьмич:
- А на Западе титана не было, и такие вещи очень ценились. Зато у альпинистов из Западной Европы были пластиковые бутылки от колы, которые не выпускали в СССР. И вот когда пересекались в горах с иностранцами, приезжавшими в Союз, обменивались с ними - по курсу одна литровая бутылка на три-пять титановых крючьев. Как аборигены! В бутылки мы заливали бензин для примуса, незаменимого в походах - благодаря плотной пробке бензин не вытекал.
Гомельские альпинисты сами себе шили пуховые куртки. На местных предприятиях Валерий Кузьмич доставал пух, а каландрированный капрон - в Москве, на фабрике, которая выпускала одежду для космонавтов.
Или еще один из нонсенсов советской жизни. Для занятий альпинизмом были все условия: путевки, снаряжения, лагеря, а вот билетов на поезд или самолет - не достать, дефицит.
- Как-то возвращались мы из Душанбе в Гомель, прилетели в Москву, но билетов до Гомеля нет. Ну мы прямо в аэропорту расстелили коврики, расположились, потому что, сколько ждать билетов, никто не знал, - неделю, две… А с собой везли дыни из Таджикистана. Достали их нарезали, запах - на весь аэропорт. И вдруг подходит женщина с погонами: «Товарищи, куда надо лететь?» Собрала у нас паспорта, деньги и вскоре вернулась с билетами на рейс и говорит: «А вы мне дыньку, пожалуйста!» Мы отблагодарили двумя дынями и тут же улетели.
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ВЫИГРЫВАЛИ В ГАЛОШАХ
С 70-х Валерий Отчик параллельно начал вести группу по скалолазанию. Тренировались каждые выходные, лазая по разваленному зданию. Когда гомельчан допустили на чемпионат республики, который проходил в Крыму, они приехали за месяц до начала, тренировались каждый день с пяти утра до темноты, и в итоге команда стала чемпионом.
- Для всех был громадный шок. И с того времени на чемпионатах республики мы ни разу не упускали первого места. А вообще я подготовил около 45 чемпионов БССР по скалолазанию среди мужчин и еще 10 женщин. Среди моих воспитанников - участники чемпионатов мира, финалист чемпионата Европы.
Современные скалолазы занимаются в специальной обуви - скальных туфлях. Но для советских спортсменов это было диво невиданное, как и пластиковые бутылки.
- На Западе скалолазы давно уже имели «скальники». Мы же впервые их увидели, когда одна из чемпионок Союза попала в Америку, откуда привезла это чудо. А у нас в то время вся сборная СССР занималась и побеждала… в галошах! Но и они были в дефиците. Выпускали галоши в Гомеле на заводе химизделий, и я доставал их по блату для скалолазов со всего Союза. Так вот, когда мы увидели первый раз у нашей чемпионки «скальники», спросили презрительно: «Что это за туфли? Ты что, галоши достать не можешь?»
«РАДИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКАЛОДРОМА СОБИРАЮСЬ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ»
Активная спортивная жизнь не позволила Валерию Отчику создать семью. Вот и сейчас он весь в работе:
- За всю жизнь я был в доме отдыха только 12 дней - на реабилитации после инфаркта, того, что случился перед восхождением на Монблан. Я не представляю, как можно сидеть и ничего не делать. Это ж с ума сойдешь! Поэтому я всегда в делах, это мой образ жизни. Иначе, уверен, вы бы со мной уже не разговаривали!
Сейчас Валерий Кузьмич - тренер-преподаватель ДЮСШ «Омега» при профкоме Гомельского инженерного института МЧС Беларуси. Но готовить новых чемпионов - его не единственная цель.
- К сожалению, скалолазание у нас почти не поддерживается, Министерство спорта не включило его в список приоритетных видов спорта. Поэтому финансирования практически никакого, почти все поездки на соревнования, снаряжение - все за мои деньги, - не скрывает тренер. - А ведь недавно скалолазание внесли в олимпийскую программу, но в Беларуси нет даже самой примитивной базы. И сейчас цель моей жизни - построить современный скалодром для того, чтобы подготовить наших скалолазов к участию в Олимпиаде. А такие ребята есть, например мой воспитанник Никита Лагунов, призер чемпионата Беларуси, один из самых перспективных. Поедет на Олимпиаду за мои деньги - откуда у парня такая сумма, чтобы добраться до Токио, Парижа или Лос-Анджелеса? А потом собираюсь разменять свою квартиру, переселиться в более маленькую, чтобы на вырученные деньги построить скалодром. Ради дела своей жизни на многое готов - главное, все успеть...