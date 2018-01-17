76-летний альпинист: Ради строительства скалодрома буду продавать квартиру 7 17.01.2018, 8:08

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Валерий Отчик на пике Щуровского на фоне Эльбруса во время тренировки перед чемпионатом профсоюзов СССР

Гомельчанин учился на стоматолога, но романтика гор захватила молодого врача.

После недавней сложной операции на сердце 76-летний Валерий Отчик выполнил все физнормативы намного лучше соседей по палате - даже тех, кто его гораздо моложе. А уже через несколько дней Валерий Кузьмич был в спортзале.

Он - старший в Беларуси тренер не только по званию, но и по возрасту. Как ему удается быть полным сил и стремлений, тренер-рекордсмен рассказал kp.by.

В ГОРАХ РАЗ ДВАДЦАТЬ СЛУЧАЙНО ОСТАВАЛСЯ ЖИВ

После службы в армии на далеком Севере молодой парень из Гомеля выучился на зубного врача. Но уже с молодости к основной работе привязалось хобби, которое скоро заполнило всю жизнь Валерия Отчика. В то время романтика гор захватила немало советской молодежи, увлекла эта волна и молодого врача. Альпинизмом его заинтересовал школьный товарищ, и увлечение не прошло с годами беззаботной юности, как у большинства:

- Начал заниматься сам, а потом создал секцию. Нас сразу приметили, и моя команда - областного совета «Спартак» - не раз становилась чемпионом БССР по альпинизму.

Среди своих самых значимых достижений Валерий Кузьмич называет восхождение на Пик Хан-Тенгри, Пик Ленина и другие семитысячники.

Валерий Кузьмич подготовил десятки чемпионов и сам не раз поднимался на пьедестал.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Когда меня недавно отправляли на операцию, говорили, что мои шансы - 50/50, - рассказывает Валерий Кузьмич. - Я ответил, что меня этим не испугаешь - ведь в горах я раз двадцать случайно оставался жив. Например, работал инструктором в Фанских горах, учил новичков. Поднялись мы где-то на 150 метров, и мне надо было научить одного «чайника» спускаться вниз последним. Повесил веревку для спуска, все объяснил. А рядом на скале была веревка другой группы. Вдруг вижу, как сверху мимо меня падает веревка, на которую я пристегнут. Как-то инстинктивно успел схватиться рукой за соседнюю веревку и повис на ней. А от новичка слышу: «Извините, Валерий Кузьмич, я вас случайно выщелкнул!» Но я понимаю, что его, перепуганного, надо как-то вниз спустить, поэтому говорю спокойно: «Да ничего, бывает!» В итоге вместе благополучно спустились…

При своем последнем восхождении на Монблан, когда Валерию Отчику было уже под 50, он тоже «случайно остался жив»:

- Как раз перед этим я схватил обширный инфаркт, но тогда еще не знал этого. Ехали до Италии долго на ломаной машине, в общем, был уставшим и плохо себя чувствовал. А еще началась страшная непогода - вытягиваешь руку, и не видишь своих пальцев. Поэтому в какой-то момент, когда шли по гребню, я начал задыхаться и отстегнулся от связки. Но одному идти невозможно, тем более такой ветер - вот-вот упадешь с гребня, в одну сторону - в Италию, а в другую - во Францию. Но, к счастью, скоро подошла другая связка, к которой я пристегнулся и благополучно добрался до вершины. А когда начали спускаться - тоже ничего не видно, и стали мы спорить, куда идти: вправо или влево. Но в итоге я решительно сказал, что идем по гребню. Потом спустились и проходим низом то место, по которому сначала хотели спускаться - а там обрыв! Мы бы точно погибли.

Валерий Отчик (на фото стоит) на вершине Чапдара. Фото: личный архив.

ТИТАН МЕНЯЛИ НА ПЛАСТИК, ДЫНИ - НА АВИАБИЛЕТЫ

У советских альпинистов было много титановых крючьев, карабинов, которые делали сами. Титана в СССР хватало - из него строили подводные лодки. Доставали титан на военных заводах - покупали, брали за спирт, рассказывает Валерий Кузьмич:

- А на Западе титана не было, и такие вещи очень ценились. Зато у альпинистов из Западной Европы были пластиковые бутылки от колы, которые не выпускали в СССР. И вот когда пересекались в горах с иностранцами, приезжавшими в Союз, обменивались с ними - по курсу одна литровая бутылка на три-пять титановых крючьев. Как аборигены! В бутылки мы заливали бензин для примуса, незаменимого в походах - благодаря плотной пробке бензин не вытекал.

Гомельские альпинисты сами себе шили пуховые куртки. На местных предприятиях Валерий Кузьмич доставал пух, а каландрированный капрон - в Москве, на фабрике, которая выпускала одежду для космонавтов.

Или еще один из нонсенсов советской жизни. Для занятий альпинизмом были все условия: путевки, снаряжения, лагеря, а вот билетов на поезд или самолет - не достать, дефицит.

- Как-то возвращались мы из Душанбе в Гомель, прилетели в Москву, но билетов до Гомеля нет. Ну мы прямо в аэропорту расстелили коврики, расположились, потому что, сколько ждать билетов, никто не знал, - неделю, две… А с собой везли дыни из Таджикистана. Достали их нарезали, запах - на весь аэропорт. И вдруг подходит женщина с погонами: «Товарищи, куда надо лететь?» Собрала у нас паспорта, деньги и вскоре вернулась с билетами на рейс и говорит: «А вы мне дыньку, пожалуйста!» Мы отблагодарили двумя дынями и тут же улетели.

Даже в свои 76 тренер продолжает готовить скалолазов к соревнованиям.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ВЫИГРЫВАЛИ В ГАЛОШАХ

С 70-х Валерий Отчик параллельно начал вести группу по скалолазанию. Тренировались каждые выходные, лазая по разваленному зданию. Когда гомельчан допустили на чемпионат республики, который проходил в Крыму, они приехали за месяц до начала, тренировались каждый день с пяти утра до темноты, и в итоге команда стала чемпионом.

- Для всех был громадный шок. И с того времени на чемпионатах республики мы ни разу не упускали первого места. А вообще я подготовил около 45 чемпионов БССР по скалолазанию среди мужчин и еще 10 женщин. Среди моих воспитанников - участники чемпионатов мира, финалист чемпионата Европы.

Современные скалолазы занимаются в специальной обуви - скальных туфлях. Но для советских спортсменов это было диво невиданное, как и пластиковые бутылки.

- На Западе скалолазы давно уже имели «скальники». Мы же впервые их увидели, когда одна из чемпионок Союза попала в Америку, откуда привезла это чудо. А у нас в то время вся сборная СССР занималась и побеждала… в галошах! Но и они были в дефиците. Выпускали галоши в Гомеле на заводе химизделий, и я доставал их по блату для скалолазов со всего Союза. Так вот, когда мы увидели первый раз у нашей чемпионки «скальники», спросили презрительно: «Что это за туфли? Ты что, галоши достать не можешь?»

«РАДИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКАЛОДРОМА СОБИРАЮСЬ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ»

Активная спортивная жизнь не позволила Валерию Отчику создать семью. Вот и сейчас он весь в работе:

- За всю жизнь я был в доме отдыха только 12 дней - на реабилитации после инфаркта, того, что случился перед восхождением на Монблан. Я не представляю, как можно сидеть и ничего не делать. Это ж с ума сойдешь! Поэтому я всегда в делах, это мой образ жизни. Иначе, уверен, вы бы со мной уже не разговаривали!

Сейчас Валерий Кузьмич - тренер-преподаватель ДЮСШ «Омега» при профкоме Гомельского инженерного института МЧС Беларуси. Но готовить новых чемпионов - его не единственная цель.

- К сожалению, скалолазание у нас почти не поддерживается, Министерство спорта не включило его в список приоритетных видов спорта. Поэтому финансирования практически никакого, почти все поездки на соревнования, снаряжение - все за мои деньги, - не скрывает тренер. - А ведь недавно скалолазание внесли в олимпийскую программу, но в Беларуси нет даже самой примитивной базы. И сейчас цель моей жизни - построить современный скалодром для того, чтобы подготовить наших скалолазов к участию в Олимпиаде. А такие ребята есть, например мой воспитанник Никита Лагунов, призер чемпионата Беларуси, один из самых перспективных. Поедет на Олимпиаду за мои деньги - откуда у парня такая сумма, чтобы добраться до Токио, Парижа или Лос-Анджелеса? А потом собираюсь разменять свою квартиру, переселиться в более маленькую, чтобы на вырученные деньги построить скалодром. Ради дела своей жизни на многое готов - главное, все успеть...