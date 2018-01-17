В Марьиной Горке покупатель с пистолетом «учил вежливости» продавца в магазине 7 17.01.2018, 8:26

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Нетрезвого мужчину отказались обсуживать на кассе.

В воскресенье, 14 января, около 17.30 в Пуховичский РОВД обратилась продавец магазина в Марьиной Горке. Женщина сообщила, что несколько минут назад на нее напал мужчина с пистолетом. Как сообщает пресс-служба УВД Минской области, на место происшествия незамедлительно выбыли милицейские наряды, руководство Пуховичского РОВД, сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа.

Оказалось, что нападавший не хотел забрать ни деньги, ни товары из магазина. Нетрезвый мужчина пришел выяснить отношения с продавцом. По словам женщины, он угрожал пистолетом, хватал ее за волосы, ударил, при этом требуя извинений.

Выяснилась и возможная причина обиды. За несколько часов до того мужчина приходил в магазин и также очень пьяный. Продавец не только высказала ему претензии, но и заявила, что не будет обслуживать пьяного.

Благодаря просмотру видеокамер криминалисты выяснили, что в первый раз мужчина подходил к магазину в компании женщины. Описание обоих передали сотрудникам милиции.

Вскоре милиционеры заметили женщину, похожую на описание. Она призналась, что была возле магазина со своим знакомым. Благодаря этому легко нашли и мужчину. У 38-летнего местного жителя обнаружили пневматический пистолет — копию пистолета Макарова.

Сейчас на него завели уголовное дело за особо злостное хулиганство. Мужчина помещен в изолятор временного содержания Пуховичского РОВД. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.