Соседка минской «квартиры на сутки»: Остается сбежать из собственного жилья 74 17.01.2018, 8:43

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История минчанки о жизни по соседству со съемной квартирой.

«Иногда я забиваюсь в ванную с берушами, иногда ухожу ночевать к друзьям, иногда вообще не хочу возвращаться домой», — говорит минчанка Наталья, проживающая над квартирой, сдающейся на сутки. За последние годы девушка испробовала все законные способы борьбы за свой спокойный сон и тишину, пыталась усмирять сменяющих друг друга арендаторов через милицию и суд, потратила круглую сумму на адвоката. И пришла к выводу: любители шумных ночных развлечений защищены законом больше, чем их соседи, пишет onliner.by.

Более четырех лет Наталья проживает в «однушке» в довольно-таки престижном квартале Минска. Благодаря расположению в центре города новостройка снискала популярность у предпринимателей, занимающихся сдачей квартир в краткосрочную аренду. Близость метро, современные интерьеры и виды из окон привлекают, как выяснилось, не только порядочных туристов, но и граждан, ведущих разгульный ночной образ жизни.

— Первые полгода квартира снизу сдавалась в долгосрочную аренду, и все было спокойно. Хорошо помню тот день, вернее, ночь, когда в статусе квартиры произошла резкая перемена. Я проснулась от стонов и криков. То чувство, когда спросонья не поймешь: то ли надо спасать кого-то, то ли спасаться самому. Поначалу эпизодические бурные ночи соседей воспринимала с улыбкой. Ну налаживают люди личную жизнь — понять можно. Но когда оргии (а другое слово здесь подобрать трудно) стали происходить из ночи в ночь, а порой и среди дня, я забеспокоилась.

Несколько раз наивно вешала объявление на дверь: мол, уважаемые соседи, ведите себя тише, вы мешаете окружающим. А потом позвонил некий молодой человек — арендодатель. Тут и выяснилось, что хозяйка квартиры заключила договор с компанией, которая сдает квартиру на сутки.

«Сюрприз» от застройщика

На этом моменте Наталья делает отступление и рассказывает о некоторых неприятных сюрпризах от застройщика. Опыт проживания в престижной, казалось бы, новостройке выявил недостатки по части звукоизоляции. В особенности хорошо шум распространяется между этажами. Чтобы удостовериться в словах девушки, достаточно почитать форум жилого комплекса.

— Сейчас в квартиру этажом выше вернутся из школы дети, и мы станем свидетелями их игр, — продолжает Наталья. — Слышны шаги, обрывки разговоров, звуки от мытья посуды в раковине, а в полной тишине — даже щелчки выключателей. Это фоновый бытовой шум, который меня абсолютно не напрягает. Я восемь лет жила в общежитии коридорного типа на улице с трамвайным движением и, уж поверьте, вовсе не нуждаюсь в гробовой тишине. Но, извините, когда в два часа ночи мое спокойствие тревожат чьи-то крики, смех и громкая музыка и так повторяется несколько раз в неделю — это уже не жизнь.

«С тех пор у меня отвращение к Италии»

Когда наболевшие вопросы посуточной сдачи жилья поднимаются в СМИ, представители этого бизнеса дружно защищают свои интересы. Говорят об удобстве домашней обстановки для семей с маленькими детьми, об иностранных путешественниках, которым нужна альтернатива дорогим гостиницам, о системе фильтрации неблагонадежных арендаторов. По словам Натальи, иностранцы (за исключением россиян) случаются редко, а детский плач или смех из квартиры снизу и вовсе никогда не доносился.

— По заверению арендодателя Алексея, квартира сдается только «самым интеллигентным гостям», а по факту — людям, зачастую не имеющим представления об элементарных правилах приличия. В большинстве случаев мои «замечательные» соседи — это командированные. Что они делают? Отдыхают, проводя вечера и ночи за громким обсуждением «производственных» дел. В других случаях квартира используется для развлечений, свиданий, распития алкоголя и курения. Периодически слышу одни и те же женские голоса, стук каблуков. Подозреваю, что квартира систематически снимается для работы. Я уже выучила сценарий. Сначала прелюдия на кухне, потом душ, спальня. Когда стрелка приближается к часу ночи, мне хочется бежать из дома.

В марте, как только ввели «безвиз», отдыхал здесь итальянец с женщиной. Снял квартиру на четыре дня и пел ей песни. Хорошо пел, но по ночам. И оба они так старались, что у меня с тех пор отвращение к Италии. В те ночи я брала беруши и уходила в ванную.

«Милиция дверь ломать не будет»

В борьбе за тишину Наталья испробовала все способы — обращалась к арендодателю и вела переговоры с собственницей квартиры, вызывала милицию, жаловалась в администрацию Фрунзенского района и на горячую линию Мингорисполкома, вместе с соседями составляла протоколы в товариществе собственников… Пока все безрезультатно — квартира по-прежнему успешно сдается в аренду.

— В милицию звонить бесполезно. Во-первых, в таких случаях сотрудники милиции не уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, могут только припугнуть. Во-вторых, в 8 случаев из 10 им никто не откроет. А дальше что? Пык-мык — развернулись и ушли. Никто не будет ломать дверь, если внутри не режут и не бьют. Самое ужасное, что после визитов милиции притихшие ненадолго компании, бывает, начинают гудеть с еще большей силой. В отместку передвигают мебель, прыгают на кроватях, — делится горьким опытом девушка.

«Арендодатель шлет отписки»

При помощи мессенджера Наталья держит связь с представителем компании-арендодателя Алексеем. Тот отвечает на сообщения и в час, и в два часа ночи, старается быть предельно вежливым, уверяет, что перезванивает гостям и просит их соблюдать тишину.

— Толку от переписки практически нет, — сожалеет Наталья. — Всякий раз прошу больше не устраивать бордель в жилом доме, фильтровать гостей, а потом все повторяется. А в оправдание — лишь отписки: «я не могу распознать, с какой целью человек заселяется» и «занятие сексом не является нарушением закона»…

Обсудить ситуацию Наталья пыталась и с собственницей квартиры. Ею оказалась гражданка России.

— При первом телефонном разговоре она извинилась, сказала, что впервые слышит о моих проблемах. Потом долго не снимала трубку. Наконец поднял ее супруг и был краток: «Мы квартиру сдавали и будем сдавать». Был еще один разговор продолжительностью в целый час. Я предлагала разные варианты: сменить агентство, сделать шумоизоляцию. В конце она лишь сказала, что ничего не может обещать. Ничего и не изменилось.

Соседи разбежались по углам

Попытки подключить к решению проблемы соседей по подъезду не всегда находили отклик и поддержку.

— Под злополучной квартирой в точно такой же «однушке» живет пожилая пара. Однажды мы составили совместное заявление, после чего они пожелали мне удачи и сказали, что по судам ходить не будут. Мол, не война — как-то перетерпится. Соседям сбоку шум вроде как не мешает, их спальня не имеет общих стен с «посуточной» квартирой. Они все понимают, улыбаются, но поддерживать меня не хотят.

Я не думаю, что жильцы подъезда в восторге от подозрительных компаний, сигаретного дыма и пакетов мусора, регулярно оставляемых возле заваренного мусоропровода. Проблема в том, что у кого-то просто нет времени ходить со мной по судам, кто-то снимает квартиру и не хочет светить свои данные, кому-то просто все равно.

«Шумоизоляция одной комнаты стоит $5000»

Шумоизоляция помещения — отнюдь не самый дешевый способ избавиться от отголосков бурной жизни соседей. Поможет ли она в данном случае?

— Хозяйка квартиры снизу отказалась заниматься даже своим потолком. Я обратилась в одну фирму, где мне насчитали $5000 за полную звукоизоляцию одной комнаты. Только дверь специальная стоит $700. В связи с этими работами у меня поднимется уровень пола, потолок опустится на 12 см, стены нарастят на 10 см со всех сторон. Короче говоря, метра полтора площади потеряю. А чтобы «зашить» всю квартиру, надо, наверное, тысяч 20 долларов. Это еще сложнее и дороже, чем ремонт в новой квартире с нуля. Снять плитку в ванной и на кухне, батареи, поднять все коммуникации…

На такие траты Наталья не готова, но единственную комнату уже готовит к ремонту.

Семь попыток привлечь к ответственности

Если полистать жилищный и административный кодексы, отыщется не одна статья, сулящая собственникам и нанимателям квартир штрафы за ночной шум и прочие провинности перед законом. В сухой теории можно даже добиться отчуждения жилья за систематические (больше трех раз в году) нарушения правил пользования жилым помещением. Судя по опыту Натальи, довести дело до суда и призвать к ответственности виновных в цепочке «собственник — арендодатель — квартиросъемщик» крайне сложно.

— Нужны доказательства, что шум исходил именно из этой квартиры: диктофонные записи, фотографии, показания соседей. Мало того, нужно грамотно составить протокол административного нарушения в товариществе собственников, а иначе суд завернет, как уже неоднократно было в нашем случае. Лишь одна из семи попыток привлечения к ответственности завершилась в нашу пользу — арендодателя оштрафовали на две базовые величины. Сейчас я оплатила услуги юриста и пытаюсь обжаловать в Минском городском суде последнее решение. Это стоит немалых денег, но надо идти до конца.

— А может, проще продать квартиру и не мучиться? — подсказываем Наталье вроде бы очевидное решение.

— Друзья сразу говорили продавать. Но я долго ждала эту квартиру, а найти сейчас аналогичную не так просто. Да и в моральном плане это трудный вопрос. Если по-хорошему, покупателя надо предупредить. А расскажешь все — кто ж купит? Разве что еще один «посуточник» найдется. Посмотрим, как покажет себя звукоизоляция комнаты, и будем что-то решать.

К нашему приходу Наталья подготовила стопки писем. Здесь ответы из Мингорисполкома, прокуратуры, милиции и даже конверт с красным штемпелем из самой высокой инстанции — Администрации президента, откуда обращение спустили в исполком, а дальше — в товарищество собственников. ТС обращалось в администрацию Лукашенко с той же проблемой — ответ пока не получен.

— Моя пока никчемная переписка с чиновниками говорит лишь о безнаказанности нарушителей спокойствия и несовершенстве законов, — подводит предварительный итог своей борьбы Наталья. — Заплатив деньги, постояльцы «гостиницы» в жилом доме имеют право на отдых и развлечения, даже в ночное время. А я, законопослушная гражданка и налогоплательщица, вынуждена отстаивать свои базовые права на сон, покой и безопасность. Многие подумают: ай, жалобщица. Такой наверняка меня хотят выставить. Но так легко считать, пока вы не окажетесь на моем месте.

Я не призываю на корню душить «посуточный» бизнес. Но и мириться с положением дел не могу. Быть может, предпринимателям, желающим зарабатывать таким образом, стоило бы предложить покупать помещения в апарт-отелях? Надеюсь, мой крик души будет услышан теми, кто может и должен что-то изменить. Потому что пока такие люди, как я, не защищены, и выхода у нас только два: сойти с ума либо бежать из собственного жилья.

Председатель ТС: соседи шум подтверждают, но в свидетели не идут

Административные протоколы на шумных соседей в Беларуси уполномочены составлять эксплуатирующие жилфонд организации. В данном случае — товарищество собственников. Своим взглядом на ситуацию с Onliner.by поделилась председатель ТС Елена Симоненко:

— Проблема точно не надуманная. После поступления жалобы от Натальи я обзваниваю соседние квартиры, и жильцы подтверждают: шум предыдущей ночью был. Но когда дело доходит до составления административного протокола, уже никто не жалуется. Кому-то, как выясняется, не сильно и мешает, кто-то не хочет тратить время на суды… Сейчас в составлении протоколов нам помогают юрист и адвокат, что должно свести на нет ошибки и тем самым ускорит рассмотрение аналогичных дел в судах.

Арендодатель: «Проблема не в гостях, а в шумоизоляции»

Алексей, представитель ООО «Апартаменты Румер», соглашается с Натальей лишь в одном: шумоизоляция дома не выдерживает критики. Претензии же девушки он считает бездоказательными и преувеличенными:

— Квартира, о которой идет речь, относится к элитному классу, имеет отличный рейтинг по отзывам на Booking.com и по определению не предполагает проведения пьянок, молодежных вечеринок и шабашей. Там могут проживать только два человека. С каждым гостем мы заключаем договор, предупреждая его об ответственности за нарушение правил проживания.

Мы давно общаемся с Натальей и сделали для себя определенные выводы. В первую очередь, что ее обвинения и подозрения надо рассматривать с позиции доказательной базы. Если проблема была бы настолько серьезна, ее наверняка поддержали бы соседи и завалили нас жалобами. Но этого не происходит. В суде ее обвинения рассыпаются, поскольку других свидетелей нет и никто не подтверждает, что в квартире происходит что-то противоправное. А охи-вздохи среди ночи — не повод вызывать милицию и кого-то наказывать.

Проблема этого дома не в нашей квартире и не в ее гостях, а в шумоизоляции. Она просто ужасная. Мне звонят гости и жалуются на соседа, включившего перфоратор. Приезжаю разбираться — оказывается, сверлят не за стеной, а в соседнем подъезде тремя этажами выше. Конечно, шумоизоляция потолка отчасти помогла бы решить проблему, но это немалые деньги — $3000.