Физик-ядерщик: БелАЭС выдержит только падение «кукурузника» 15 17.01.2018, 9:28

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Специалист прокомментировал 100 замечаний Литвы по безопасности Островецкой АЭС.

Литва подготовила 100 новых замечаний по безопасности Островецкой АЭС. В эфире «Белсата» их комментирует физик Андрей Ожаровский.

Власти Беларуси совместно с российским «Росатомом» строят на Островетчине буквально атомную бомбу. Такой вывод следует из критических замечаний относительно безопасности будущей АЭС, сформулированных литовскими экспертами после изучения ими стресс-тестов станции.

«После Фукусимы принято давать оценку не только внутренним, но и внешним воздействиям на станцию (Чернобыль, например, взорвался по внутренним причинам – просто реакторы взрываются)», – говорит российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

В дополнение к прежним вопросам, которые все же остаются без ответов, у литовцев накопилось сто новых замечаний.

«В оценке воздействия на окружающую среду содержалась ложная информация: сначала, например, говорили, что станция может выдержать падение самолета весом в 100 тонн, а теперь оказалось, что 5,7 тонн – то есть, «кукурузник» Ан-2», – говорит Ожаровский.

По мнению Ожаровского, литовцы – хорошие специалисты: не так давно наши соседи закрыли свою АЭС.

«У литовцев есть 100 замечаний к Островецкой АЭС по внешним факторам. А реакторы, отчасти, взрываются из-за внутреннего воздействия или отсутствия культуры безопасности. По этому у Литвы тоже есть вопросы», – добавляет эксперт.