Россия проводит военные учения в Приднестровье 15 17.01.2018, 9:37

2,952

Особое внимание отводится отработке техники ведения уличных боев.

На территории непризнанного Приднестровья проводят военные учения при участии военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск.

Об этом сообщают в Западном военном округе Минобороны РФ, передает «Укринформ».

Российские военные будут отрабатывать «все возможные действия для ведения боя с противником», а особенное внимание уделят ведению боев внутри здания и порядку действий при появлении в направлении стрельбы гражданских.

Это первые в 2018 году военные учения, которые проводятся в Приднестровье российскими войсками. В прошлом году такие учения проводились регулярно и правительство Молдовы неоднократно выражало протест.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием к государству-агрессору России вывести войска из Приднестровья, контролируемого пророссийскими сепаратистами.