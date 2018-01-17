Россия проводит военные учения в Приднестровье

Россия проводит военные учения в Приднестровье15
- 17.01.2018, 9:37
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Особое внимание отводится отработке техники ведения уличных боев.
На территории непризнанного Приднестровья проводят военные учения при участии военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск.
Об этом сообщают в Западном военном округе Минобороны РФ, передает «Укринформ».
Российские военные будут отрабатывать «все возможные действия для ведения боя с противником», а особенное внимание уделят ведению боев внутри здания и порядку действий при появлении в направлении стрельбы гражданских.
Это первые в 2018 году военные учения, которые проводятся в Приднестровье российскими войсками. В прошлом году такие учения проводились регулярно и правительство Молдовы неоднократно выражало протест.
Парламент Молдовы принял декларацию с требованием к государству-агрессору России вывести войска из Приднестровья, контролируемого пророссийскими сепаратистами.