Максим Мирный вышел во 2-й круг парного разряда Australian Open 17.01.2018, 10:05

Максим Мирный

В стартовом матче Мирный и Освальд взяли верх над итальянско-израильским дуэтом.

Белорус Максим Мирный вместе с австрийским теннисистом Филипом Освальдом успешно преодолели первый круг мужского парного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире Большого шлема с призовым фондом 55 миллионов долларов, сообщает tut.by.

В стартовом матче Мирный и Освальд взяли верх над итальянско-израильским дуэтом Томас Фаббиано / Дуди Села — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).

Белорус Андрей Василевский в паре с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо в стартовом матче сыграют с аргентинским дуэтом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.

В женском парном разряде белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова начнут турнир против дуэта Сорана Кырстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Напомним, что в одиночном разряде Арина Соболенко (№ 66 рейтинга WTA) выступления уже завершила, выбыв в первом круге после встречи с 17-й ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Александра Саснович (№ 56) 18 января проведет матч 2-го круга против хорватки Мирьяны Лучич-Барони (№ 30). В стартовом поединке Саснович обыграла американку Кристину Макхейл (№ 73).