Девушка-морж: «Как чувствую себя после окунания в прорубь? Счастливой!» 8 17.01.2018, 10:30

2,364

Белоруска рассказала о том, почему уже пять лет занимается экстремальными купаниями.

К мужчинам-моржам все уже более или менее привыкли. А вот красивые стройные девушки в купальниках на берегу реки зимой просто не могут не привлекать всеобщего внимания! Такой контраст с проходящими мимо людьми, одетыми в пальто и куртки, закутанными в шарфы и с надвинутыми на лоб шапками.

Журналисты tut.by расспросили минчанку Людмилу Хмелевскую, которая с ледяной водой на «ты» уже более пяти лет, о том, как становятся моржами, как они чувствуют себя после таких вот экстремальных купаний и зачем им все это, собственно, нужно.

«С детства бегала босиком по снегу»

— Моржевание как-то логично и плавно вошло в мою жизнь, — рассказывает Людмила. — Совсем не так, как в анекдоте: «У нас в гостях заслуженный морж страны. Расскажите, как вы впервые оказались в проруби? — Так же, как и все: решил сократить путь».

Я закалялась с детства. С мамой и сестричкой выходили во двор, бегали босиком по снегу. Запомнилось, что залезала на ограду площадки, когда становилось очень холодно. И плавать я любила всегда. Летом мы подолгу не вылезали из моря, даже если вода и была, как тогда казалось, очень холодной — 17−18 градусов. А окунаться зимой первой начала сестра. И она так воодушевленно рассказывала об этом, что и мне захотелось попробовать!

Однажды, приехав в Киев, я случайно попала в компанию моржей. Устоять было просто невозможно: зима, снег, Гидропарк, Днепр! Я окунулась с головой. Эмоции были невероятные! Выйдя на берег, стоять не смогла — адреналин зашкаливал! Начала бегать, прыгать, кричать от удовольствия! Было здорово почувствовать, как ты обновился всего за несколько секунд, а в теле легкость и прилив энергии. Плюс становится жарко! Холода вообще не ощущаешь. Мне очень понравилось! Я и во второй раз тут же полезла: меня пытались остановить, но не смогли…

Знаете, практически все новички реагируют на погружение одинаково: вначале сомнение, получится ли войти в воду, а после погружения — гордость, что сделал это, необычайный прилив сил, приподнятое настроение и радость. Эти незабываемые ощущения, которые хочется испытывать еще и еще.

Я начала искать единомышленников. И когда мы жили в Бресте, мне повезло их найти. Брестские (и не только брестские) моржи оказались удивительнейшими людьми. Под руководством Александра Семеновича Кабанова там каждое воскресенье на станции «Моржевая» собираются любители зимнего плавания.

И это всегда весело и активно: с программой, с костром, с чаем, блинами, костюмами на праздники, песнями и танцами! При этом зачастую я была единственной девушкой, которая ныряла в прорубь. Но могу сказать, что процент девушек и женщин, занимающихся моржеванием, растет. Ведь это сохраняет красоту и молодость! Моя сестра и мама тоже любят зимнее плавание.

«Энтузиазмом моржей невозможно не заразиться!»

— Благодаря Александру Семеновичу уже около двух лет я участвую в соревнованиях по зимнему плаванию, а недавно вступила и в Белорусскую федерацию закаливания и спортивного зимнего плавания. С 17 по 21 января в Минске на набережной Свислочи пройдет этап Кубка мира IWSA World Cup и III чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Это масштабное мероприятие, на которое приедут около 400 спортсменов из 18 стран мира (Бразилия, Чили, США, Россия и т.д.)! Причем уже сейчас зарегистрировалось более 120 женщин.

Самому младшему участнику — 8 лет, а самому старшему — 78. И это, думаю, о многом говорит. Приглашаем всех поддержать спортсменов! А после основных заплывов будет возможность и самим попробовать, что такое зимнее плавание, получив сертификат и подарок.

Знаю, что очень опытные моржи могут и 400 метров проплыть, а это 3−7 минут в холодной воде! Я пока дошла до 50-метровых заплывов (это меньше минуты в воде), но на достигнутом останавливаться не собираюсь — хочется улучшать технику и результат.

Уже сейчас у меня есть копилка наград. Занимала призовые места на соревнованиях кубка «Белгарт», участвовала в этапе Кубка мира в Латвии (Елгава). Кстати, Беларусь оттуда увезла 22 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых медалей! И моим самым сильным впечатлением от этих соревнований стало то, что совсем не чувствовалось деления спортсменов на «своих» и «чужих»: Великобритания, Бразилия, Чили, США, Финляндия, Эстония, Россия — все заодно!

Особое уважение возрастным категориям: просто мурашки по коже, когда плывет участник в возрасте 70+ с инвалидностью, 50 (!) метров, загребая одной рукой! И все вокруг аплодируют, кричат, поддерживают вплоть до финиша. И тут время не играет роли. Главное — сила духа и пример. Это впечатляет! И я искренне считаю, что каждый, кто принял участие в таких соревнованиях, уже победитель!

«Как чувствую себя после окунания в прорубь? Счастливой!»

— Насколько часто я плаваю? Подсчитать сложно. Думаю, счет давно перевалил за несколько сотен погружений. Окунаюсь везде, где есть открытая вода! Последнее время в основном — в центре Минска.

Но я всегда стараюсь в первую очередь слушать свое тело: хочется или нет. И чаще — хочется! А если вдруг хандра находит, это прекрасное лекарство. Потому что, когда анализируешь, какие чувства внутри тебя появляются во время окунания и сразу после него, — это всегда оказываются восторг, радость и счастье. Все проблемы легко уходят на задний план и не кажутся такими уж нерешаемыми.

И в целом польза от моржевания очень велика. Ведь находясь всего несколько секунд в холодной воде, ты получаешь невероятное количество бонусов: это и преодоление себя, и закалка, и полезный стресс для организма, и выплеск адреналина. И криотерапия совершенно бесплатная! Поэтому меня уже давно не удивляет, что большинство моржей — это красивые, энергичные, выглядящие моложе своих лет люди. При этом все как на подбор стройные! Сказывается активный образ жизни. Моржи — люди с множеством интересов и увлечений. Им просто некогда набирать вес!

Если говорить обо мне, у меня два высших образования. Я работаю логопедом, а с недавнего времени всерьез увлекаюсь организацией пространства. Помогаю людям навести порядок в доме, избавиться от лишнего, правильно организовать места хранения, быстро и компактно складывать вещи. Опыт показывает, что по этому методу меняется не только дом человека, но становится более упорядоченной и его жизнь. Плюс волейбол, путешествия, баня… Мне вообще интересно всегда искать что-то новое, получать чистые эмоции от жизни, от общения, от увлечений. И я рада, что меня окружают люди, которые поддерживают и разделяют мои взгляды.

«Некоторые от одного взгляда на нас начинают мерзнуть»

— Конечно, девушка — зима — купальник — это весьма необычное сочетание. В парке, когда плаваем, многие подходят, расспрашивают об ощущениях, фотографируются с нами.

Отношение к моржеванию у всех разное: многие восхищаются, а кто-то не понимает это. Чаще всего мне говорят: «Ты для меня пример!», «Как ты это делаешь? Мне и в обычном бассейне холодно!» и «Посмотрела на тебя — и уже замерзла!»

Мои родные в моем увлечении меня полностью поддерживают. Как-то мы были в конце октября в Абхазии и поехали на Гегский водопад. Необыкновенная красота, кристально чистая вода, а у подножия скалы, с которой срываются мощные водные потоки, — небольшое озерцо. Холодно, ветер, а вода, по словам местных, всегда 3−4 градуса. Сначала подумали: «Да ну! Окунаться не будем!» Папа вообще пошутил, что, мол, купаться в проруби он будет только летом. Но все же не выдержали. Сестра первая, потом я, за мной — мама: все мы с визгом окунулись в это чудо природы. И, глядя на нас, муж и папа тоже решились! Все остались очень довольны, по-настоящему зарядившись силой природы".

«Важно не делать этого на спор»

«Вообще, готовность к такому экстремальному купанию нужно почувствовать. Ни в коем случае не заставлять себя, не делать этого на спор. Я считаю, к этому важно прийти — ведь всему свое время! Можно, конечно, проконсультироваться у врача насчет того, есть ли у вас какие-то противопоказания.

Неприятности после окунания могут быть, наверное, только в том случае, когда плохо организовано место: когда нет возможности переодеться и согреться в теплом помещении. Также существуют ограничения для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, и, конечно, прием алкоголя категорически запрещен. Это важные факторы, на которые обязательно нужно обращать внимание! Особенно начинающим. Хорошо, если рядом будет опытный морж, который посоветует, как лучше. А так — не бойтесь! Лично я чаще слышу о положительной динамике в состоянии здоровья тех, кто становится моржом.

Уже и среди моих подруг есть те, кто, слушая мои радостные рассказы, рассматривая фотографии и видео, тоже решились начать закаливаться. И готовятся к этому мероприятию с обливаний холодной водой. Причем даже это для многих своего рода подвиг, резкий выход из зоны комфорта. И я рада, что все больше моих друзей присоединяются к моржеванию! Ведь это значит, что здоровых, закаленных, жизнерадостных и энергичных людей вокруг станет чуточку больше!