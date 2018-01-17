Новые санкции все ближе 8 Андерс Аслунд, «Новое время»

17.01.2018, 10:43

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Андерс Аслунд

Документ должен быть подготовлен до 29 января.

Закон о расширении антироссийских санкций (CAATSA) был принят в американском Конгрессе абсолютным большинством: 98 голосов «за» и два голоса «против». 2 августа президент США Дональд Трамп спокойно подписал этот законодательный акт, без какой-либо шумихи.

В законе идет речь о санкциях против трех стран – Ирана, России и Северной Кореи. Санкции против России являются самыми важными, будучи самыми объемными и масштабными.

В последние годы санкционной политикой занимался Белый дом, а не Конгресс. Санкции, выведенные Конгрессом, довольно трудно отменить. В качестве примера достаточно привести поправку Джексона-Вэника к Закону о торговле США, внесенную в 1974 году. В те времена поправка вынудила СССР разрешить эмиграцию евреев, однако сейчас закон по-прежнему ограничивает торговлю с некоторыми бывшими советскими республиками.

Впрочем, на этот раз из-за опасений, что Трамп выполнит свои угрозы и сможет прекратить действие антироссийских санкций, связанных с Украиной, Закон был кодифицирован так, чтобы президент не смог отменить его без одобрения Конгресса.

CAATSA может повлиять и на отношения с Европой. На сегодняшний день самым важным является то, что 27 октября Государственный департамент США назвал 41 российский субъект в секторе обороны и разведки, подпадающие под действие CAATSA (Раздел 233). Уже 31 октября это привело к незначительному ужесточению санкций в отношении российской нефти, в частности, были заблокированы некоторые буровые работы российской нефтяной компании «Роснефть» в Черном море.

При этом Германия уже выразила обеспокоенность тем, что раздел 232 CAATSA может быть использован против строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, но это едва ли произойдет. Хоть этот пример и не имеет большого значения, но он показывает, что сотрудничество ЕС-США по вопросу санкций против России сокращается.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон без всяких публичных заявлений упразднил должность координатора по санкционной политике в Государственном департаменте. При Обаме этот пост занимал высокопоставленный дипломат Дэниел Фрид, который был послом в Польше, старшим советником по делам Европы в Совете национальной безопасности США и помощником госсекретаря по европейским вопросам. Тиллерсон делегировал эти полномочия чиновнику среднего звена – заместителю главы политического планирования Дэвиду Тесслеру, который не имеет такой власти, как Фрид.

Проведение санкционной политики осложняется тем, что согласно CAATSA, различные органы должны представить отчеты по восьми разделам Закона. И это создает определенные трудности. Не принципиальные, но организационные.

Самым интересным в CAATSA является его раздел 241, поручающий Администрации в течение 180 дней представить Конгрессу США «список значимых иностранных политических деятелей и олигархов Российской Федерации, наиболее близких к российскому режиму». Документ должен быть подготовлен до 29 января.

Вместе с Дэниелом Фридом и двумя российскими экспертами, Андреем Илларионовым и Андреем Пионтковским, я отстаивал точку зрения, что США должны сосредоточиться на тех россиянах, которые сделали свое состояние, пользуясь тесными связями с президентом России Владимиром Путиным и другими кремлевскими лидерами, а не стали богатыми, занимаясь предпринимательством.

Впрочем, исходя из политики администрации США, вряд ли ЕС будет частью этой широкой дискуссии. Поэтому остается под вопросом, поддержит ли Европа санкционную политику США. И конечно, более формальная координация в этом вопросе между США и ЕС была бы более предпочтительной.

Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, «Новое время»