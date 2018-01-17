«В сутки зарабатываю 62-65 евро, включая выходные дни» 15 17.01.2018, 11:01

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Белорусский дальнобойщик успешно работает на вахте в Европе.

Павел из Барановичей несколько лет работал дальнобойщиком в российской компании. Заработка водителя едва хватало на содержание семьи с двумя детьми, поэтому мужчина решил уехать в Европу: поработать вахтовым методом на большегрузе. О том, как он нашел новую работу, какими были его первые вахты и что предпринять, чтобы белорусские водители не уезжали из страны, Павел рассказал tut.by.

«Не спал и не ел по пятнадцать часов»

Водителем 33-летний Павел работает уже давно. Сначала от случая к случаю ездил в рейсы по Беларуси, потом устроился дальнобойщиком в российскую фирму.

Работу дальнобойщика легкой не назовешь, особенно когда приходится колесить на таких условиях, которые предложили Павлу. Впрочем, мужчина не скрывает — так работает большинство водителей отечественных фирм-перевозчиков.

— В первый самостоятельный рейс я отправился в Таджикистан. Пришлось тяжело: горы высотой больше трех тысяч метров, мороз 40 градусов и обледеневшие дороги. Самое страшное тогда было — застрять где-нибудь посреди трассы…

За два года работы на российского перевозчика Павел поездил по дорогам от Дальнего Востока до Афганистана и Западной Европы. В лучшие времена зарабатывал не больше 1000 евро в месяц, но за эти деньги «приходилось брать на себя очень много».

— Несоблюдение режима труда и отдыха — самое типичное нарушение, которое нам «рекомендовал» работодатель, «мотивируя» при этом: «Чем больше проедешь — тем больше получишь денег». Поэтому перед рейсом берешь два чипа: свой и несуществующего коллеги, который, например, уже давно уволился. По правилам я должен ехать девять часов, а потом отдыхать. Но чтобы сделать больший пробег, в тахограф (тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. — Прим.) перед перерывом на отдых вставляется чужой чип. Фактически получается, что за рулем едет уже другой человек, а практически — по-прежнему я.

Бывало, что за рулем Павел находился по 15−17 часов без еды и сна.

— Едешь в таком режиме, к примеру, по Казахстану в снегопад. Сонный, уставший. Страшно, конечно… Но так хочется заработать больше.

В то время у Павла уже была семья, подрастали двое детей, а жена находилась в декретном отпуске. Денег катастрофически не хватало, тем более что супруги начали строить собственный дом.

— От коллег я узнал о том, что многие из них устроились работать вахтовым методом в Европе через литовские фирмы: несколько недель в рейсе, потом несколько недель отдыхаешь. Рассказывали, что хорошо у них получается зарабатывать, гораздо больше, чем у нас! Никто их там не обманывает и не заставляет работать сверх положенного времени.

Вот и Павел загорелся идеей и после изучения всех за и против отправился в литовское кадровое агентство, которое ему посоветовали знакомые.

«Они ждут водителей-иностранцев»

— Я уже знал, на какую фирму хочу пойти работать (также по совету своих коллег), но устраиваться туда надо было все равно через агентство. Заполнил анкету, предоставил копии своих документов. Кстати, водители в Европе — очень востребованная специальность, например, в агентстве мне могли на выбор предложить 10−15 фирм, готовых принять на работу водителей-иностранцев.

Для работы водителем международных рейсов в любой компании, зарегистрированной в ЕС, необходима профессиональная квалификация водителя под названием код «EU 95». Для этого Павел полторы недели отучился в Литве на курсах, за которые из своих сбережений заплатил 625 евро. Дополнительно пришлось раскошелиться на проживание и питание на время обучения.

— Литовские работодатели первым делом спросили, куда я ездил. А когда узнали о моих маршрутах, сказали, что возьмут работать даже без стажировки. Не стало препятствием для трудоустройства и то, что английский язык я знаю посредственно — объясняюсь на пальцах.

По условиям контракта, который подписал Павел, он должен заниматься перевозками в течение шести недель, после которых ему полагается три недели отдыха. Кроме того, во время вахты у него есть еженедельный отдых.

Первые вахты Павла на VOLVO Euro 6 2016 года выпуска с новым прицепом были в Бельгию и Голландию, Францию и Италию. В этих странах он уже бывал не раз, поэтому дороги все ему были знакомы.

— Специфика работы тут немного другая: если раньше я загружался в Беларуси или России и вез груз до точки назначения, то теперь мой рабочий день — это 300−600 км пути и постоянные загрузки и разгрузки на производственных предприятиях. Сам слежу за креплением груза, правильностью заполнения накладных: чтобы все даты, подписи и печати стояли.

После каждой выгрузки водитель фотографирует и отправляет менеджеру накладную, и так каждый день. После вахты Павел везет в литовский офис целую папку документов и пишет отчет. Несмотря на такие бюрократические проволочки, о первых впечатлениях от вахты мужчина отзывается хорошо.

«У меня кроме обязанностей есть и права»

— Тепло, мухи не кусают. Чувствуешь себя нормальным человеком, у которого кроме обязанностей есть и права. Режим труда и отдыха в Европе строго соблюдается — никаких двух чипов, за это сурово наказывают. Так что ем и сплю по расписанию.

Во Франции перевозчика ждет самое жесткое наказание за фальсификацию документов или электронных данных, вмешательство в тахограф или его отсутствие: тюремное заключение сроком на 1 год и штраф 30 000 евро. А за перевозку с несоответствующей или чужой водительской карточкой — тюремное заключение сроком на 6 месяцев и штраф 3750 евро.

В Германии за подделку или уничтожение записей содержимого карты водителя, печатных документов штраф рассчитывается за каждые сутки: для водителя — 250 евро, для предприятия — 750 евро. За использование в автомобиле устройств для фальсификации, изменения и уничтожения записей, содержимого карты водителя, данных контрольных устройств водителю дадут штраф 5000 евро, а предприятию — 15 000 евро.

— На штраф в Европе попасть очень легко, потому что здесь требуется строго соблюдать все требования и законы. Оштрафовать может дорожная полиция за нарушение ПДД и так называемые баги — аналог наших транспортников (Bundesamt für Güterverkehr (BAG) — немецкое федеральное ведомство по грузовым перевозкам. — Прим.). Но баги, в отличие от нашей инспекции, еще могут проверить техническое состояние автомобиля. У них есть специальная доска на колесах, на ней они подкатываются под машину и проверяют шины, тормозные колодки и шланги, смотрят, есть ли подтеки масла.

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Павел признался, что и он один раз «попал» на штраф в 170 евро, выписанный дорожной полицией, — за то что припарковал на автобане свой тягач не на парковке, а вдоль обочины.

— Конечно, я сам был виноват: стал там, где нельзя было. Но с парковкой для грузовиков в Европе беда. Например, в Германии в 15.00 все стоянки уже заняты, припарковаться довольно трудно. А если решишь это сделать в полночь — место точно не найдешь. Вот те, кому места не хватает, и стоят на обочинах. Штраф тогда пришлось заплатить из своего кармана, никто его не компенсировал.

«На еду уходит около 200 евро, у коллег бывает и больше»

Отдыхает Павел чаще всего в кабине своего грузовика, хотя несколько раз за вахту ему полагается отдых в гостинице.

— Конечно, надоедает все время жить в машине, хочется сменить обстановку, — признался мужчина. — Во время отдыха знакомлюсь и общаюсь с коллегами, переписываюсь с друзьями в соцсетях, читаю новости. Семь гигабайт мобильного интернета в Европе стоит 7 евро — фильмы не посмотришь, но на мессенджеры хватает.

Чтобы сэкономить деньги, практически все дальнобойщики сами готовят себе еду: для этого они возят с собой газовый баллон с горелкой, кастрюли и сковородки, а продуктовые запасы хранят в кабине на полках и в холодильнике.

— Пользоваться баллоном можно на парковках, в специально отведенных для этого местах. А хранить баллон надо в специальном железном ящике, который прикручивается в полутора метрах от кабины. Кстати, за исполнением этого требования следят те же баги. Нет ящика — дадут штраф 300−400 евро, а потом продадут и установят ящик — чтобы больше не нарушал.

Из Беларуси Павел берет продукты только на первое время, потом покупает их в магазинах, в ближайших к трассе городках.

— Едим мы тут нормально, почти как дома. Я, например, люблю варить супы из консервов, жарить картофель фри, рыбные палочки. Чаще всего я покупаю в магазинах полуфабрикаты и из них готовлю. А питаться в придорожных кафе — дорого. Например, на заправках в Польше это еще по карману — обед стоит 4−5 евро, а если заехать поглубже в Европу, так за первое и второе блюдо все 20 евро заплатишь.

Павел говорит, что у всех его коллег аппетит разный, поэтому на питание у кого-то уходит по 300−400 евро, а он сам за шесть недель вахты на еду потратил всего 200 евро.

— Условия работы и жизни на вахте по сравнению с нашими намного лучше. Конечно, они спартанские немного, это ж не в офисе сидеть, а по вечерам домой возвращаться. Но здесь, даже приехав на загрузку-разгрузку на завод, водитель может выпить бесплатный кофе или чай, принять душ, при этом мойся сколько хочешь — никто тебе краник не перекроет. К сожалению, в Беларуси и России такого сервиса я не наблюдал. Помню, в России после тяжелой разгрузки мне нужно было сполоснуться, так мне порекомендовали для этого сходить на речку за забором.

Водители спят — бандиты режут тенты

Но без ложки дегтя не обошлось и в истории Павла. Пожалуй, единственная большая трудность, с которой приходится сталкиваться дальнобойщикам, — хищение перевозимого груза из прицепа.

— Риск того, что груз украдут, очень большой. Пока водители спят, бандиты лазят по машинам, режут тенты и выискивают интересный для себя груз. Нашли нужный товар — пару паллет могут перекинуть в свою машину.

В один из последних рейсов в Париж в прицепе Павла злоумышленники также порезали тент, несмотря на то, что машина стояла на освещенном месте. Но груз остался в сохранности — он не заинтересовал бандитов.

— Таких людей лучше не трогать, даже если заметил, что они воруют из прицепа. У нас даже в инструкции это прописано. Надо сразу вызывать полицию, потому что неизвестно, чем может закончиться стычка с бандитами один на один.

Оплата труда у Павла посуточная — 62−65 евро, включая выходные дни. Для сравнения: выполнив без нарушения ПДД девятичасовой пробег по Беларуси или России, дальнобойщик получит за сутки около 50 евро, при этом простои и выходные дни, как правило, не оплачиваются.

Зарплату Павлу перечисляют на карточку. Поэтому, выезжая на работу, он может прикинуть, на какую сумму он может рассчитывать после вахты. Конечно, за постоянные нарушения работодатель может оштрафовать водителя на 50 евро или посчитать суточные по пониженной ставке, но нашего героя этого миновало.

— Зарплату мне никогда не задерживали. А с такой суммой я почувствовал себя более уверенно. В Европе на скидках удается купить дешевле, чем у нас, фирменные вещи себе, жене и детям, какие-то продукты, моющие средства. Мы уже привели в порядок строящийся дом. Сейчас у меня в планах поменять свой Opel Astra на какой-нибудь внедорожник. За мою зарплату вполне можно и погулять, и покататься, подумываю отправиться с семьей на машине в Черногорию.

Есть риск остаться без водителей

По мнению Павла, его коллеги, работающие уже по несколько лет вахтовым методом, также довольны условиями труда и заработком, работать на белорусские и российские компании они уже не хотят.

— Знаю, что от отечественных перевозчиков увольняются дальнобойщики: могут в неделю забирать трудовые книжки пять человек, а им на смену придут двое молодых, надо еще обучить, а потом и они тоже уволятся.

Павел считает, что все дело в зарплате — «не хотят люди работать за копейки, поэтому и уезжают в Европу».

— Конечно, никто у нас не будет платить водителю посуточно, даже по 60 евро, для наших предприятий это неподъемные суммы. Но все равно надо поднимать заработную плату, расценки на километраж, иначе все перевозчики рискуют остаться с пустыми машинами…