Залоговые авто у белорусов будут изымать 6 17.01.2018, 11:41

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Российский банк определился с позицией насчет машин, проданных в нашу страну.

Массовая атака новыми машины из РФ, числящимися в залоге у российских банков, не прошла бесследно для нашего рынка, и эта история рискует растянуться на несколько лет, пишет av.by.

Для некоторых белорусов конец прошлого года привнес сумятицу в жизнь после того, как проверка VIN-номеров через реестр Федеральной нотариальной палаты России выявила, что их машины обременены правами третьих лиц.

Еще декабре журналисты узнавали мнения представителей рынка, брали комментарии у милиции и юриста, слушали истории пострадавших, которые жаловались, что не получили внятных ответов на вопросы «заберут автомобиль или нет?» и «что делать?» Возникали у них и вопросы из разряда: почему они обязаны проверять реестр залогов по машинам, купленным на белорусском учете? Или как банк выдавал кредиты людям с сомнительной биографией? Да и почему у белорусов их должны забирать, если они добропорядочные покупатели, а обман идет со стороны России?

На тот момент один из банков, ПАО «Совкомбанк», у которого числилась большая часть залоговых авто, отмечал, что они пока не сформировали публичной позиции по ситуации с белорусами, советуя не покупать авто с рук. Но чуть позже ответы все-таки подоспели, ведь эта проблема сейчас вынесена на межгосударственный уровень в рамках Таможенного союза и поставлена задача максимально затруднить мошенникам возможность сбыта фактически украденных машин в Беларуси.

Ранее в милиции отмечали, что банк, минуя органы внутренних дел, может сразу обратиться в суд с требованием об истребовании чужого имущества в гражданском порядке и белорус рискует остаться без автомобиля. Как известно, механизм взаимного признания подобных судебных решений существует и успешно реализуется в силу заключенной между Беларусью и Россией Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Тем не менее все зависит от того, как далеко решит пойти банк. За этим и многими другими вопросами мы обратились в один из российских банков, у которого в залоге находится приличная часть кредитных машин. Будут ли изымать машины и что делать белорусам, в интервью av.by отвечал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

— Первое, что хочется спросить: будет ли банк в итоге инициировать вопрос об изъятии этих автомобилей у белорусов, если таковые были перепроданы гражданам Беларуси, которые не знали на момент совершения сделки о том, что машина находится в залоге у банка?

— Безусловно. Вопрос знания или незнания решает суд. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы вернуть назад свои залоги. Мы считаем информацию о залогах общедоступной. Любой добропорядочный гражданин Беларуси обязан, покупая авто из России, убедиться, что она не находится под обременением, тем более что это занимает 5 минут. Если же кто-то этого предпочитает не замечать, то за это придется отвечать. Приобретая авто с рук в погоне за дешевизной, покупатель берёт на себя все риски юридической чистоты сделки, которые не может профессионально оценить и минимизировать, в отличие от официальных автосалонов.

— Есть ли уже реальные прецеденты изъятия залоговых авто у белорусов?

— Прецедент изъятия авто у гражданина Беларуси другим банком уже имеется, но поскольку мошенники разработали эту схему совсем недавно, то конкретно у нас судебные процессы по нескольким случаям только начаты.

— Возможно ли прокомментировать, как будет работать в данном случае Статья 352. Прекращение залога (п.2) ГК РФ: «если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога». Каковы перспективы у белорусов отстоять свое право на заложенное имущество, которое было куплено добросовестно?

— Шансов на это у покупателей автомобилей, украденных по залоговой российско-белорусской схеме, почти нет. Единый реестр специально введен, чтобы информация о залогах была публичной. Покупатели даже если не знают, то могут и должны проверять автомобиль, если он из России, на залоговый реестр. Идя на покупку авто самостоятельно, без участия автосалона, покупатель принимает на себя все юридические риски со всеми соответствующими последствиями.

— С другой стороны, возникает вопрос, может ли банк обеспечить, чтобы должник не мог продать заложенное имущество третьим лицам? Или, получается, все зависит от покупателя, являющегося добросовестным приобретателем?

— Банк уже обеспечил условия, чтобы покупатель мог без проблем узнать о наличии залога посредством единой базы залогов. Сегодня у банка нет никаких иных возможностей остановить перепродажу авто в Республике Беларусь в связи с тем, что это трансграничная схема, в которой задействовано два различных правовых поля — российское и белорусское. Но мы ожидаем появления такой возможности в ближайшем будущем. Пока же потенциальные покупатели должны быть предельно осторожны, перепроверяя авто самостоятельно или с помощью специальных сервисов.

— Через какое время после прекращения выплат по кредиту российский банк начинает связываться с клиентом?

— Банк начинает действовать сразу же, как только появляется просрочка или проходит информация о регистрационных действиях по авто в нарушение договора залога. При отсутствии оплаты вопрос идет на судебное разбирательство.

— В ноябре банк подтвердил существование мошеннической схемы. Каким образом и с кем будет проходить разбирательство, как узнать, что заложенный автомобиль находится именно у белоруса?

— Подобная информация становится нам известной в кратчайшие сроки, но мы не можем раскрывать все методы.

— Как поступить гражданину РБ, если он обнаружил свое авто в списке залоговых ТС "Совкомбанка" на сайте Нотариальной палаты РФ?

— Лучше, конечно, избежать покупки залогового автомобиля из России. Самым надёжным способом исключить вероятность покупки находящегося в залоге у российского банка автомобиля в данный момент является покупка машины у официального дилера или сертифицированного автосалона. Но если все же выбор сделан в пользу авто физлица, мы настоятельно рекомендуем не принимать поспешных решений, несколько раз проверить VIN-номер в российской базе нотариата, так как информация в базу поступает с некоторой задержкой после оформления залога на авто в банке, убедиться в наличии у продавца оригиналов всех документов на автомобиль. Кроме того, можно сообщить о таком автомобиле в ПАО «Совкомбанк», и если это первый звонок, то мы выплачиваем вознаграждение — 350 белорусских рублей. Информацию (прежде всего, VIN-номер) о залоговых авто Совкомбанка, находящихся в продаже на территории Республики Беларусь, просьба присылать на адрес электронной почты пресс-службы Совкомбанка — [email protected] с обязательным указанием контактных данных для дальнейшего взаимодействия.

О том, что делать в сложившейся ситуации, мы рассказывали в прошлых материалах, давая слово и милиции, и юристу. В правоохранительных органах посоветовали либо, как вариант, попробовать написать электронное обращение в банк, у которого в залоге находится данный автомобиль. Либо подавать иск в суд о признании оспоримой сделки недействительной (ст.11 ГК) и заявлять о своих правах на собственность. А юрист подтвердил, что жертвы обмана, т.е. покупатели, смогут предъявить материальные претензии продавцу (если его, конечно, найдут). Главное — не распродавать авто на запчасти или по-быстрому не сбывать в следующие руки, ведь иначе разница между незадачливым покупателем и мошенником станет неочевидной.

Зато очевидно одно, что машины банк решил все-таки изымать и говорит об этом открыто. В противовес словам из интервью с заместителем председателя правления «Совкомбанка» Алексеем Панферовым на канале Беларусь-1, где он утверждает, что у банка нет никаких судебных перспектив по возврату залоговых машин у белорусов. «Видео разговора сильно сокращено, а оставшийся смонтированный кусок беседы вырван из контекста. Ситуация была таковой, пока не было единого реестра залогов, а теперь все иначе. Мы уверены, что все взыщем со всех проблемных заемщиков и покупателей их авто в Беларуси», — пояснил Сергей Хотимский.

Тем не менее белорусов совершенно не радует, что они вынуждены становиться заложниками ситуации, когда нет ни гарантий, ни четких ответов на вопрос: кто их защитит? И почему серьезную проверку по данному поводу должен осуществить покупатель, являющийся более слабой стороной гражданского оборота и добросовестным приобретателем? Получается, вступая в переговоры с потенциальным продавцом, покупатель и мог, да и обязан был с пристрастием выяснять факт наличия (отсутствия) каких-либо обременений, а уповать на свою добросовестность в данном случае бесполезно...