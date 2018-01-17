Видеофакт: Яркий шар вспыхнул в небе над Мичиганом 6 17.01.2018, 11:47

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Фото: @wwmtnews

В ночь с 16 на 17 января жители нескольких городов США сообщили о ярком объекте в небе, а после услышали хлопок.

Местные власти объяснили, что это был метеор, передает Gizmodo.

Движущийся шар в небе был виден на юго-западе Мичигана, в пяти других штатах США а также в Канаде. Американское метеорологическое общество получило не менее 200 сообщений об инциденте. Множество камер видеонаблюдения зафиксировали неожиданную вспышку, которая буквально превратила ночь в день.

Позже специалисты объяснили, что это был болид — яркий метеор. По официальным данным, обломки не достигли земли и не нанесли никакого ущерба.