Экономист: Как только власти берутся за регулирование цен, они сразу растут

Экономист: Как только власти берутся за регулирование цен, они сразу растут1
- 17.01.2018, 11:55
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На отмене государственного регулирования цен уже давно настаивают МВФ.
Регулируемые властями цены в прошлом году росли почти в 2 раза быстрее, чем те, что образуются свободно. Согласно статистике, которую приводит Национальный банк, прирост административно регулируемых цен и тарифов в Беларуси за год составил более 8%.
Как заявил «Радыё Рацыі» экономист Лев Марголин, цены могли бы быть меньше, если бы власти не вмешивались в нормальные рыночные отношения.
- Это обычная практика. Как только государство берется регулировать цены, они сразу начинают расти. Рынок - самый лучший регулировщик. Он дает возможность ценам быть не высокими и не низкими, а как раз такими, какими они должны быть. А государство ... тут у кого сильнее горло, сильнее голос, тот себе выторговывает повышение.
На отмене государственного регулирования цен уже давно настаивают Международный валютный фонд и Евразийский фонд стабилизации и развития.