Экономист: Как только власти берутся за регулирование цен, они сразу растут 1 17.01.2018, 11:55

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На отмене государственного регулирования цен уже давно настаивают МВФ.

Регулируемые властями цены в прошлом году росли почти в 2 раза быстрее, чем те, что образуются свободно. Согласно статистике, которую приводит Национальный банк, прирост административно регулируемых цен и тарифов в Беларуси за год составил более 8%.

Как заявил «Радыё Рацыі» экономист Лев Марголин, цены могли бы быть меньше, если бы власти не вмешивались в нормальные рыночные отношения.

- Это обычная практика. Как только государство берется регулировать цены, они сразу начинают расти. Рынок - самый лучший регулировщик. Он дает возможность ценам быть не высокими и не низкими, а как раз такими, какими они должны быть. А государство ... тут у кого сильнее горло, сильнее голос, тот себе выторговывает повышение.

На отмене государственного регулирования цен уже давно настаивают Международный валютный фонд и Евразийский фонд стабилизации и развития.