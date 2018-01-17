Минчанин, находясь в СИЗО, выиграл авто и уже получил от него ключи 2 17.01.2018, 12:26

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Невероятная история завершилась счастливым финалом.

Главная интрига 48-го тура игры «Удача в придачу!» наконец разрешилась - коричневый внедорожник Hyundai Creta нашел своего хозяина. Победителю Константину Сиротко в торжественной обстановке вручили ключи и документы от автомобиля в столичном ТРЦ «Е-Сити», пишет kp.by.

Напомним необычную историю, за развитием которой следила вся страна. По результатам 48-го розыгрыша призов, который прошел еще 18 декабря, один из трех автомобилей выиграл 19-летний Константин Сиротко.

На звонок ведущих тогда ответила девушка: она объяснила, что Константин не может подойти к телефону. Как выяснилось чуть позже, парень находился в следственном изоляторе - его подозревали в угоне автомобиля. Вот уж действительно: если чего-то очень хочешь - желание обязательно сбудется. Парень желал иметь автомобиль - и выиграл новенький внедорожник!

Главная проблема заключалась в том, что, находясь под стражей, Константин не мог выполнить условия игры, которые предполагают, что победитель должен явиться за выигрышем не позднее 12 января. Но жизнь порой преподносит удивительные сюрпризы и дарит просто невероятный шанс изменить свою судьбу к лучшему. Под самый Новый год молодого человека выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения подпиской о невыезде. Благодаря этому Константин смог предоставить необходимые документы и прийти за призом лично.

- Я в шоке от такого приза! - поделился первыми впечатлениями победитель. - Теперь нужно постараться и как-то квартиру выиграть. А в будущем хочу открыть свой бизнес, построить семью… А первым делом - сдать на права! - поделился своими планами Константин Сиротко.

Кстати, это второй случай за всю историю игры, когда возникает вопрос, кому должен быть вручен приз. Во время 6-го тура было объявлено, что обладателем Audi А4 стал Павел Гуртиков из п. Колодищи под Минском. Позже выяснилось, что Павел - гражданин России без вида на жительство в Беларуси. На тот момент это было обязательным условием участия в игре для иностранцев. В итоге право на получение автомобиля перешло к игроку с резервным кодом - Жанне Пагасай из Барановичей.