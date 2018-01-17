Хоккеист молодежной сборной Беларуси продолжит карьеру в США 17.01.2018, 12:29

Виктор Бовбель

Фото: Hickling Images

Виктор Бовбель продолжит свою спортивную карьеру за океаном.

Форвард молодежной сборной Беларуси по хоккею Виктор Бовбель после чемпионата мира в американском Баффало будет играть в США за команду юниорской лиги USHL, пишет tut.by.

По словам генерального менеджера клуба Dubuque Fighting Saints Калле Ларссона, 19-летний уроженец Бреста укрепит атакующую мощь команды.

— Виктор — жесткий и конкурентный форвард. Мы счастливы видеть его в нашей команде. Думаю, он придаст дополнительной мощи нашей атакующей линии, — считает генменеджер.

На чемпионате мира в Баффало Виктор Бовбель заработал 4 (1+3) результативных балла в 6 поединках и вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Беларуси.

В экстралиге чемпионата Беларуси Виктор Бовбель играл за молодежную сборную, заработав 22 (8+14) очков в 25 играх и является вторым бомбардиром команды.

USHL (United States Hockey League) — главная юниорская хоккейная лига США, созданная в 1961 году. Победитель лиги награждается Кубком Кларка. В лиге играют 17 команд, расположенных на Среднем Западе и состоящие из игроков в возрасте от 16 до 20 лет. В отличие от Канадской хоккейной лиги в USHL не платятся стипендии игрокам, которые из-за этого сохраняют статус любителей и имеют право играть в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Игроки В USHL, как правило, живут в своих семьях, которые получают небольшие стипендии для расходов на еду, и продолжают при этом либо обучение, либо работают на неполный рабочий день. 90% матчей проводятся в выходные дни, которые посещают многие скауты Национальной хоккейной лиги и колледжей.

Новая команда Виктора Бовбеля Dubuque Fighting Saints в турнирной таблице Восточной конференции занимает 5-е место среди 9 команд, набрав 32 очка в 28 матчах. Лидирует здесь сборная США, сформированная на основе игроков 2000 года рождения - 35 баллов в 27 поединках.