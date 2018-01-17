Премьер Чехии Бабиш объявил об отставке правительства 17.01.2018, 12:53

Андрей Бабиш

Милош Земан примет отставку правительства до конца недели.

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия со стороны парламента, пишет "Зеркало недели".

Правительство будет выполнять свои обязанности до назначения членов нового кабинета, передают Ceske Noviny.

В скором времени состоится встреча Бабиша с президентом Милошем Земаном, на которой он передаст документ, подтверждающий отставку нынешнего правительства.

По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачек, глава Чехии примет отставку до конца недели.

Напомним, что вчера, 16 января, палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.

Как сообщалось, в октябре 2017 года популистское политическое движение "Акция недовольных граждан" (ANO), которое возглавляет миллиардер Андрей Бабиш, победило на выборах в парламент Чехии. Партия Бабиша получила 78 мест из 200. Однако этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Другие политические силы отказались объединяться с партией Бабиша.