Как белорусам отправиться в круиз Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки за 6,5 евро 5 17.01.2018, 14:24

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Несколько вариантов дешевых путешествий.

Citydog.by рассказывает о приятных для кармана путешествиях. Сегодня Лос-Анджелес, круиз по Скандинавии и Москва.

Минск – Лос-Анджелес – Минск за 412 евро

На прошлой неделе сообщалось о прекрасном предложении Turkish Airlines. На этой похожее появилось в планах польской авиакомпании LOT. Она предлагает слетать из Минска в Лос-Анджелес и обратно всего за 412 евро. Правда, с пересадками в Варшаве.

Полет в США займет 15 часов, а обратно, почему-то, 30. Но, если честно, за 400 евро можно и потерпеть.

В Москву за 20 рублей

Белорусская автобусная компания ВизитТур тоже решила провести распродажу. Компания предлагает свозить вас в Москву за 20 рублей в одну сторону, и за 40, если собираетесь вернуться.

Правда, есть много условий. Например, билет можно купить только на сайте или в офисе перевозчика, его нельзя вернуть или поменять дату поездки, забронировать его тоже нельзя (на самом деле можно, но платить придется полную стоимость). К тому же акция работает только, если собираетесь в Москву до 31 января.

Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки за 6,5 евро

Круизная компания Viking Line предлагает путешествие Хельсинки–Стокгольм–Хельсинки за 6,5 евро с человека. Правда, придется брать еще троих друзей, потому что по условиям акции каюты продаются полностью, а в каюте 4 места.

Второй вариант – купить каюту на себя одного и провести сначала незабываемую ночь в пустой каюте по пути в Стокгольм, потом в таком же одиночестве побродить по столице Швеции и провести еще одну незабываемую ночь в пустой каюте, возвращаясь в Хельсинки.

Забронировать билеты можно до 5 февраля, а отправиться в круиз – до 28 марта 2018 года.