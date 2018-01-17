Могилевчанин заявил, что власти «распилили» деньги на постройке корпуса БРУ 6 17.01.2018, 14:34

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Алексей Павловский

Десятки тысяч долларов ушли в неизвестном направлении.

Активист независимого профсоюза РЭП Алексей Павловский пожаловался в Генеральную прокуратуру Беларуси на местные власти. Павловский обвинил государственные органы в хищении средств, вредительстве и саботаже при возведении корпуса Белорусско-Российского университета, сообщает могилевская «Весна».

Строительство учебно-лабораторного комплекса началось еще в 1991 году. Однако денег не хватает не то, что на строительство – даже на консервацию объекта. На это постоянно ссылаются чиновники.

Алексей же утверждает, что деньги были. Много. Но вот куда они пропали – неизвестно.

— Я уже многие годы сражаюсь за то, чтобы строительство было завершено. Когда я обращался весной 2016 года в Могилевский облисполком, заместитель председателя Валерий Малашко ответил, что благодаря государственной инвестиционной программе на консервацию объекта было выделено 600 млн. неденоминированных рублей, — рассказывает Павловский, демонстрируя копии ответов. – Но когда я обратился к ректору БРУ, он мне написал, что на консервацию деньги не выделялись. Это он ответил в декабре 2017 года. Но ведь совершенно точно известно, что финансы были. Куда они делись?

Окончательно в своей правоте Алексей Павловский убедился, когда пришел посмотреть на объект:

— Я увидел, что там разбирают подвальные помещения, так называемый нулевой цикл. Я знаю, по скольку сам много работал в сфере строительства. Место, где должен был быть бассейн и спортивная площадка, разбираются. Мне удалось достать локальную смету демонтажных работ. Там указано, что стоимость демонтажа – 21 896 рублей. Около 10 тысяч долларов. То есть сначала объект строили, а потом, вместо консервации, решили разобрать. И на это тоже понадобились и, главное, нашлись деньги.

Павловский честно говорит, что ему жалко университета, который такими темпами, по его мнению, скоро просто развалится:

— Куда делись 600 миллионов рублей, почти 30 тысяч долларов, выделенных на консервацию? С чего вдруг приняли решение бурить здание, которое даже не успели достроить? При этом, согласно ответу ректора БРУ Игоря Сазонова корректировка проекта всего стоила 236 867 рублей. Это бешенные деньги, а корпус все больше находится в бедственном состоянии.

Он уверен в своей правоте и надеется, что Генеральная прокуратура не спустит дело на тормозах.