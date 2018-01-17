Антони Мацеревич: Смоленск – это вторая Катынь 4 17.01.2018, 14:55

2,591

Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-министр обороны Польши занимается повторным расследованием крушения президентского Ту-154М.

Нынешний глава Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич заявил, что пока не будут выяснены причины Смоленской катастрофы, Польша не обретет полную независимость, а польская армия – полную дееспособность выполнять возложенные на нее задачи, передает «Радио Польша».

Экс-министр обороны и нынешний глава Смоленской подкомиссии добавил, что, хотя ответственность за трагедию 10 апреля 2010 года лежит на российской стороне, ее разделяют также люди «по нашей стороне границы», которые преследовали интересы России.

«Без четкой экспертизы и соответствующих выводов, в том числе касательно людей, которые занимали высокие посты, процесс полного обретения Польшей независимости не представляется возможным. Это факт. В этом плане я поддерживаю мнение отца Малковского (капеллана «Солидарности», - ред.) по словам которого, Смоленск – это вторая Катынь», - сказал экс-министр обороны Польши.

Антоний Мацеревич был назначен главой Смоленской подкомиссии, которая занимается повторным расследованием крушения президентского Ту-154М, по решению нового главы Минобороны Мариуша Блащака.