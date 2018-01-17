Александр Глеб примет участие в жеребьевке Лиги наций 5 17.01.2018, 15:00

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Александр Глеб

Сборная Беларуси гарантировала себе место в пуле «D» международного футбольного турнира.

Известный белорусский футболист Александр Глеб примет участие в жеребьевке Лиги наций УЕФА, которая состоится 24 января.

В Лиге наций будут разыгрываться дополнительные путевки на чемпионат Европы по футболу. Одна из целей турнира — уменьшить количество товарищеских матчей, большинство из которых не слишком интересны болельщикам, пишет by.tribuna.com.

Жеребьевка первого этапа Лиги наций состоится 24 января в центре SwissTech Convention в Лозанне. В результате европейские сборные будут разбиты на группы внутри дивизионов, сформированных исходя из рейтинга команд.

Напомним, Беларусь сыграет в полу D Лиги наций и будет посеяна в первую корзину.

Корзина 1: Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия.

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.