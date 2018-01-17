Реальные зарплаты - «всем по $150» 20 17.01.2018, 15:07

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Фото: ТАСС

С каким настроением встретили 2018 год жители белорусских регионов?

Ранее премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что в новом году экономика Беларуси должна быть растущей и ВВП вырастет на 3,5%. Но среди простых белорусов оптимизма намного меньше.

Мозырский НПЗ: «2018 год начался не очень»

Руководитель первичной организации Независимого профсоюза ОАО «Мозырский НПЗ» Юрий Швец сообщил udf.by, что в конце минувшего года на предприятии состоялось повышение зарплаты – этого события ждали три года. Правда, сказать, что оно осчастливило всех, нельзя.

«Зарплату повышали в два захода. Но повышение состоялось не в том формате, в котором ожидали. У каждого и так были свои коэффициенты, а теперь работники столкнулись и с разными процентами по росту зарплат. Кто-то доволен, кто-то не очень. Работники говорят, что от этого выиграло, прежде всего, руководство», – рассказал Юрий Швец.

По его словам, последняя статистика администрации завода утверждает, что средняя зарплата по предприятию составляет 1600 рублей. Но доходы работников сильно разнятся. Определить уровень зарплаты, которую получает большинство, непросто.

«Новый год начался не очень. Директор прислал в профсоюз предложение приостановить действие некоторых пунктов коллективного договора. Причина – не ожидается прибыли, – сообщил Юрий Швец. – Вот так начинается новый год. Хотя у нас каждый год уже традиционно плохо стартует. А в декабре выдаем грамоты другу другу, мол, все было хорошо. Такая у нас жизнь белорусская».

Напомним, в середине 2017 года Лукашенко заявил, что «нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль, которую необходимо модернизировать». Теперь на Мозырском НПЗ реализуется проект по модернизации стоимостью более $ 1,7 млрд. По словам вице-премьера Владимира Семашко, основные работы должны завершить к концу 2018 года, а к середине 2019-го выйти на проектную мощность.

Брест: «Людям стало вылезать боком их безграмотность и безразличие к своим правам»

«Праздники закончились, но сказать, что они придали брестчанам оптимизма, я не могу. На улицах трудно встретить людей со счастливым выражением лица, а вот угрюмых полно. Люди скорее опасаются, как бы не было хуже», – рассказала журналистам представитель профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Брестской области Зинаида Михнюк.

Весь 2017 год чиновники говорили о движении к средней зарплате в 1000 рублей, но роста заработков в Бресте не ощутили. На известном некогда заводе «Цветотрон» работницы «как всегда сводят концы с концами», рассказала Зинаида Михнюк. В советское время на «Цветотроне» работало около 7 тысяч человек, сегодня осталось всего несколько сотен.

Не рады и те, кто в поисках лучшей жизни уходил с предприятий торговать на рынок.

«Девчата жалуются, что на хлеб не могут заработать. Бывают дни, когда торговля вообще не идет, а за проезд отдай, булочку и с чаем купи», – сказала представитель профсоюза РЭП .

Несмотря на то, что в правительстве заявляли о создании 50 тысяч новых рабочих мест, в Бресте этого не заметили, рассказала Зинаида Михнюк:

«Недавно к нам приходила женщина, которую на предприятии вынудили на три месяца оформиться на договор-подряда. Теперь она боится, что договор продлевать не будут, и ее уволят».

С наступлением морозов стало заметно, как на предприятиях экономят на обогреве помещений: «Встречаются случаи, когда кладовщица жалуется: и ручка не пишет, и замерзшие пальцы держать ее не могут».

«Людям стало вылезать боком их безграмотность и безразличие к своим правам. В профсоюз обратилась женщина, которая, только выйдя на пенсию, поняла, что ей не хватает страхового стажа, который за последние годы несколько раз увеличился и должен достигнуть 20 лет», – рассказала Зинаида Михнюк.

Вместе с тем, в Бресте наблюдается и некоторая активность горожан: в эти дни многие ставят подписи против строительства китайцами аккумуляторного завода, опасаясь негативного влияния на природу и свое здоровье.

«Надеемся в профсоюзе, что люди воспрянут духом к 100-летию БНР. Хотелось бы, что бы 25 марта отметили масштабно», – сказала Зинаида Михнюк.

«Всем по $ 500» у нас трансформировалось во «всем по $ 150»

Руководитель Слонимской профгруппы профсоюза РЭП Михаил Сошко сообщил журналистам, что в городе остро стоит проблема с наличием достойных рабочих мест.

«Вчера был в центре занятости: предложить мне ничего не смогли. И это неудивительно: предприятия лежат на лопатках. В Слониме нет нормальных зарплат – если ты, конечно, не начальник, не чиновник. Как там говорил руководитель Беларуси: «Всем по $ 500»? У нас это трансформировалось во «всем по $ 100-150». До названной цифры местным очень далеко», – рассказал Михаил Сошко.

По словам руководителя профгруппы, жители Слонима хотели бы видеть какие-то перемены в наступившем году.

«Недовольных очень много. Особенно это видно по разговорам в связи с предстоящими местными выборами. Люди хотели бы видеть своих представителей, которые бы защищали их интересы. Протестовать еще не готовы, но в любой момент позиция может измениться», – считает Михаил Сошко.