Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год 7 17.01.2018, 15:14

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Про некоторые свои обещания чиновники давно позабыли.

«Салідарнасць» выделила важные обещания чиновников, исполнение которых планировалось на 2017 год.

Проезд в общественном транспорте не подорожает

В начале 2017-го в министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что подорожания стоимости проезда в общественном транспорте до конца года не планируется.

Тем не менее, в Минске с 1 ноября подорожал проезд на общественном транспорте – на 5 копеек за талон или жетон.

Авто General Motors, произведенные в Беларуси, к 2017-му на треть станут отечественными

Это смелое заявление сделал в 2014 году Михаил Мясникович, находясь в Нью-Йорке. Сообщалось, что правительство Беларуси и «Дженерал Моторс» согласовали все шаги по производству легковых авто GM.

Реальность такова, что в прошлом году об этом уже никто и не вспоминал.

Беларусь запустит в космос новый спутник

В 2015-м председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков объявил: если все будет хорошо, космический аппарат БКА-2 запустят в космос в 2017 году.

Но в 2017-м сообщили: БКА-2 планируется запустить с Восточного космодрома (Россия) в 2019-м.

Завершат модернизацию «Нафтана» и Мозырского НПЗ

В начале 2016 года вице-премьер Владимир Семашко убеждал: модернизация «Нафтана» завершится к концу года, а Мозырского НПЗ – в 2017-м. Вопрос модернизации НПЗ находился на личном контроле чиновника, штабы с его участием проводились на предприятиях ежемесячно.

Ну и? Летом прошлого года глава «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил: модернизацию белорусских НПЗ завершат в 2019 году.

Национальный стадион сдадут в эксплуатацию

В декабре 2015 года министр спорта Александр Шамко заявил: «Национальный стадион в Минске будет сдан в эксплуатацию в конце 2017 года. Точно. Вы можете у меня спросить это ещe пять раз, и я пять раз отвечу, что это точно. Я ответственный за строительство этого стадиона».

В апреле 2016 года Лукашенко сказал: «Беларусь уже со следующего года будет в состоянии провести любое мероприятие по легкой атлетике. Мы специально модернизируем наш национальный стадион, центральный стадион именно под легкую атлетику, а не под футбол».

Однако в сентябре 2017-го Александр Шамко сообщил: стадион «Динамо» откроется после реконструкции в середине 2018 года.

Построят завод гидромеханических передач

Согласно подписанному указу Лукашенко № 157 завод гидромеханических передач должны были построить до 2017 года. Но в августе минувшего года правитель подписал новый документ. Согласно нему новое предприятие намерены возвести под Минском к 2021 году.

Запуск футбольного телеканала

В Белорусской федерации футбола грезили о запуске футбольного телеканала.

В начале прошлого года сообщили, что канал будет запущен к лету. Однако затем выяснилось, что руководители БТ против. После затяжной борьбы глава БФФ Сергей Румас констатировал: «К сожалению, чиновники решили, что футбольный канал белорусам не нужен – есть «Беларусь 5». И не важно, что бюджетных денег там не планировалось – канал создавался на средства АБФФ и «Сетанты». Важно – что захотели зайти на их половину поля, создать конкуренцию за зрителя».