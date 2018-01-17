Германия передала Литве Акт о восстановлении независимости 3 17.01.2018, 15:22

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Фото: DELFI / Domantas Pipas

Торжественная передача Акта от 16 февраля 1918 года прошла в президентском дворце в Вильнюсе.

В среду представители Германии официально передали Литве Акт о восстановлении независимого государства от 16 февраля 1918 года.

Торжественный протокол передачи в президентском дворце подписали главный архивариус Литвы Рамоюс Крауялис и глава политического архива МИД Германии, профессор Эльке фон Бёзелагер, пишет delfi.lt.

В церемонии также приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте и посол Германии Ангелика Фитс, близкие подписантов Aкта независимости.

После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов. С воскресенья музей начнет экспонировать его публично. "Это наша гордость нашим народом, нашей историей, гарант нашего единства и нашего будущего", - сказала президент Литвы.

После официальной передачи документ будет доставлен в находящийся в столице Дом подписантов, в воскресенье музей начнет экспонировать его публично. Акт независимости будет находиться в той комнате, где двадцать членов Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года подписали этот документ. Готовясь принять документ, Дом подписантов обновил музейную экспозицию.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому Aкт передает Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспортироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.

Написанный от руки текст постановления 16-го Февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 подписантов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.