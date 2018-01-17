Насколько Северная Корея сильна в спорте? 17.01.2018, 15:34

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На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Ли Сегван завоевал золото в опорном прыжке

Фото: Getty images

Участие сборной КНДР в зимней Олимпиаде все еще под вопросом.

Благодаря информационной шумихе и политическим интригам, связанным с возможной отправкой Северной Кореей своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, главным лейтмотивом этого события станет девиз - "Главное не победа, а участие".

Участие сборной страны в Олимпиаде все еще под вопросом и может ограничиться выступлением двух фигуристов, передает русская служба BBC.

Возможно, это кого-то удивит, но в Северной Корее есть виды спорта, в которых спортсмены страны очень сильны или даже являются мировыми лидерами.

Взять, к примеру, летние Олимпийские игры. В командном зачете у северных корейцев в общей сложности 54 медали. Это намного больше, чем у таких более крупных стран, как Индия или Нигерия.

Большинство олимпийских успехов страны связаны с тяжелой атлетикой. Северокорейские штангисты установили три мировых и два олимпийских рекорда.

На последних Играх в Рио-де-Жанейро они завоевали семь медалей, в том числе две золотые, в результате чего в итоговом командном зачете КНДР оказалась в середине списка.

Матч между женскими футбольными сборными Северной и Южной Корей на стадионе Ким Ир Сена в апреле 2017 года

Фото: AFP/GETTY

Женская сборная Северной Кореи занимает 11 место в мировом рейтинге по версии ФИФА. И хотя команда не попала на Чемпионат мира 2019 года, провалив квалификационный турнир, ей удалось завоевать кубок Восточной Азии в декабре прошлого года. Ранее в 2016 году молодежная сборная победила на Кубке мира 2016 года.

В 2011 году у пяти игроков сборной в анализах были обнаружены следы допинга, что сильно сказалось на репутации команды.

Мужская сборная по футболу за всю свою историю принимала участие лишь в двух чемпионатах мира. Сейчас в мировом рейтинге она на 126 месте.

Команда прекрасно показала себя в 1966 году на ЧМ в Англии, добравшись до полуфинала. В турнире 2010 года северокорейцы хорошо сыграли с командой Бразилии, уступив ей с минимальным счетом 2-1, но затем последовал разгром от Португалии 7-0.

В последней международной игре КНДР сыграла вничью со сборной Китая 1-1. Сейчас северных корейцев тренирует норвежец Йорн Андерсен.

Детей активно привлекают к спорту и физкультуре

Фото: AFP

Ожидается, что Северная Корея отправит на Зимнюю Олимпиаду своих тхэквондистов для показательных выступлений. Как известно, спортсмены этой страны традиционно сильны в это дисциплине.

К сожалению, северокорейские тхэквондисты выступают под эгидой Международной федерации тхэквондо, а южнокорейцы - Всемирной федерации тхэквондо, которая входит в Международный Олимпийский комитет, а соответственно и в программу Летних Олимпийских игр.

На недавних международных соревнованиях по тхэквондо в Пхеньяне северокорейцы завоевали 22 золотые медали. На втором месте в общем командном зачете была Россия с семью медалями высшей пробы.

Северная Корея активно развивает этот вид спорта. Недавно там были построены два крупных спорткомплекса, говорит историк тхэквондо Джордж Витал.

Северная Корея может отправить на Зимнюю Олимпиаду своих тхэквондистов для показательных выступлений

Фото: AFP/GETTY

И в тхэквондо, и в других видах спорта в Северной Корее таланты определяют с раннего возраста.

Чтобы дети стали первоклассными спортсменами, в них вкладываются время и средства. Особо одаренные посещают специальные спортивные школы "олимпийского резерва".

Эксперт по спорту в Северной Корее Удо Меркель, не раз бывавший на спортивных объектах страны, говорит, что, несмотря на высокий уровень бедности, ведущие спортсмены тренируются в современных спортзалах, оборудованных по последнему слову техники.

Большинство северокорейцев занимаются физкультурой и спортом, что свойственно всем коммунистическим странам. Периодически проводятся соревнования, которые организуют армия, государственные организации и профсоюзы.

В 1980-х годах власти начали кампанию, целью которой стало обучить жителей контактным видам спорта (например, бокс и тхэквондо) и стрельбе.

По мнению эксперта по вопросам Северной Кореи Майкла Мэддена, когда население страны занято какой-либо организованной властями общей физической активностью, режим может не волноваться.