В РФ задержали бывшего руководителя службы безопасности Березовского 2 17.01.2018, 15:41

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Сергей Соколов

Фото: Cергей Шахиджанян / Комсомольская правда

Задержанного проверяют на «причастность к инсценировке терактов».

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, а также двух сотрудников коммерческой компании "Аналитика и безопасность", в которой Соколов работал экспертом, сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ и центральном аппарате Министерства внутренних дел РФ.

По словам собеседников портала, задержанных подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов и проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Задержание проводили сотрудники ФСБ во вторник, 16 января. Один из источников отметил, что в отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

Сообщается, что среди задержанных - директор "Аналитики и безопасности" Руслан Мильченко, а также бывший глава руководитель службы безопасности "Тольяттиазота" Олег Антошин. В отношении последнего заведено дело по той же статье, что и у Соколова.

Источники пояснили, что оперативники вышли на Соколова и сотрудников фирмы "Аналитика и безопасность" в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки "Законовские" ("Барыги"). Задержанных проверяют на причастность к деятельности этой ОПГ.

Как отмечает РБК, на минувшей неделе депутат Госдумы РФ Андрей Луговой обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку по фактам возможного превышения должностных полномочий бывшим руководителем следственного отдела по Промышленному району управления СК РФ по Самарской области Олегом Трухманом и начальником Центра по противодействию экстремизму управления МВД по Самарской области Вадимом Нещадимовым. По мнению депутата, Трухман и Нещадимов могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ "Законовские" и фабрикации уголовных дел.

Напомним, в августе прошлого года Служба безопасности Украины задержала двух граждан страны по подозрению в госизмене, в работе на российские спецслужбы и в незаконном обращении с оружием. В числе задержанных оказалась Дарья Мастикашева - гражданская жена Соколова.

В СБУ тогда заявили, что Мастикашева и ее сообщник Александр Каратай вербовали бывших участников силовой операции в Донбассе для совершения терактов в Москве и в других городах России, чтобы потом обвинить украинские власти в террористической деятельности.

Сергей Соколов утверждал, что дело было сфабриковано в отместку за его расследования о связях украинских спецслужб с организованными преступными группировками. Украинские силовики якобы требовали у него выкуп за жену в миллион долларов.

Отметим, что в команде Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность", где работает Соколов, значатся отставные офицеры из спецслужб, бывшие военные и полицейские. На сайте компании указывается, что ее задача - "выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ". Все последние публикации на сайте посвящены украинской тематике.