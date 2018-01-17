Игорь Комлик: Предприятия всячески экономят на работниках 5 17.01.2018, 15:39

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Игорь Комлик

Наниматель старается любым образом забрать у людей деньги.

Игорь Комлик, председатель Минской городской организации РЭП, рассказал praca-by.info об обратившемся в профсоюз бывшем работнике Минского домостроительного комбината, которому не продлили контракт из-за того, что тот требовал от нанимателя доплаты за совмещение двух профессий: работая электросварщиком по документам, мужчина выполнял еще и газопламенные работы.

- С работником – далеко не худшим – не продлили контракт, потому что он задавал острые вопросы о нарушении нанимателем трудового законодательства. Например, при увольнении с ним не вовремя произвели окончательный расчет. Но главное нарушение – гораздо более серьезное. Это работа по смежной специальности – вредной и опасной! – без доплат, без дополнительных дней отпуска, без аттестации рабочего места, без раннего выхода на пенсию... Обратившийся в РЭП работник и его коллеги, электросварщики ручной сварки, выполняли работы газорезчиков. Согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику, это – две разные специальности. А Трудовой кодекс гласит, что если в течение рабочего дня работник совмещает две профессии, это должно оплачиваться.

Сокрытие газопламенных работ влечет не только недополученные работниками зарплаты; это представляет прямую угрозу жизни работников:

– Газопламенные работы – взрывоопасные, они отнесены к особо опасным работам, к ним предъявляются особые требования безопасности. У электросварщиков уже есть вредные условия труда: доплаты за работу во вредных условиях, дополнительный отпуск... Но в связи с тем, что к их работе добавляется и газорезка, коэффициент вредности условий труда должен быть повышен. И самое главное: газопламенные работы должны войти в аттестацию рабочего места. Вопрос не в том, может или нет электросварщик выполнять газорезочные работы – может, но если это должным образом оформлено. Если закрывать глаза, не аттестовать рабочее место, не проверять его состояние, то может произойти всякое, вплоть до страшных последствий: кто-то может не прийти домой после работы.

Обратившийся в РЭП электросварщик давно добивался от нанимателя доплат за совмещение профессий, но, по его словам, начальство мотивировало отказ от официального оформления работ тем, что объем газопламенных работ – незначительный.

– Тому, что предприятие скрывает и совмещение профессий, и сами газопламенные работы, есть доказательства. Например, наниматель по собственной инициативе направлял работников на обучение, - рассказал Игорь Комлик.

Мужчина также обратился в прокуратуру, в Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Департамент инспекции по труду, а также в Фонд социальной защиты населения. Игорь Комлик объяснил стратегию профсоюза РЭП по защите прав работника:

– Жалоба отправилась и в налоговую инспекцию, и в ФСЗН: раз людям не доплачивают, то государство недополучает налогов и отчислений в фонд социальной защиты. Когда предприятие показывает не все работы, таким образом уменьшается налогооблагаемая база.

Также с помощью профсоюза РЭП работник отправил исковое заявление в суд.

В ответ на борьбу работника за свои права Минский домостроительный комбинат, по словам Игоря Комлика, уже предпринял действия, чтобы себя защитить:

– К сожалению – у нас есть такие сведения – руководство собрало сотрудников и провело «разъяснительную работу». Пытаются сопротивляться и скрыть нарушения.

В проблеме одного обратившегося в РЭП работника Игорь Комлик усматривает систему:

– Предприятия в Беларуси экономят на работниках; наниматель не заинтересован увеличивать зарплату: чтобы уменьшить отчисления, уменьшить количество людей, которые раньше выйдут на пенсию – любым образом забрать у людей деньги. Не только на этом предприятии. В нашей практике были случаи, когда, ничего не меняя в технике безопасности и в охране труда, людям просто снимали процент доплаты за работу во вредных условиях и сокращали дни дополнительного отпуска – «экономили» деньги.

По мнению профсоюзного активиста, ситуация сохраняется из-за готовности самих работников ее терпеть:

– Как бы там ни говорили, даже в Минске найти работу строительной специальности сейчас стало непросто. Люди боятся потерять кусок хлеба. Жизнь не боятся потерять, а работу – боятся, не понимая, что если с ними что-нибудь случится, то тогда зарабатывать будет некому.