В Нидерландах нашли два ранее неизвестных рисунка Ван Гога 2 17.01.2018, 15:47

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Рисунки знаменитого художника обнаружили сотрудники музея Винсента Ван Гога.

Как заявлено на официальном сайте музея Ван Гога, одна из картин – это рисунок Винсента Ван Гога «Холм Монмартра с каменным карьером», датированный мартом 1886 года. Открытие было подтверждено после обширных исследований, проведенных музеем. Исследование темы, стиля, техники, материалов, подтвердило, что это картина знаменитого фламандца. Рисунок находился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора, пишет nv.ua.

В результате этого открытия, обнаружили еще один похожий рисунок «Холм Монмарта» тоже 1886 года. О нем было известно давно, но исследователи сомневались в его принадлежности голландскому художнику, поскольку работа отличалась от других его произведений.

Научный сотрудник Музея Ван Гога заявил: «Эти два рисунка явно сделаны одной рукой и стилистически напоминают учебные рисунки Ван Гога начала 1886 года, которые он первоначально создал в Антверпене, а затем в Париже, в студии Кормона. Используемые материалы также идентичны. Эти две поразительные работы демонстрируют, как художник искал свой стиль и рассказываeт об одном из этапов в процессе обучения Ван Гога».

Теперь оба рисунка выставляются в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.