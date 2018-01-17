Неприятность с явкой - единственный способ подорвать позиции Путина 5 17.01.2018, 15:57

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Фото: Василий Максимов / AFP / Getty Images

Реально противостоять Путину можно.

"За два месяца до президентских выборов в России единственный независимый общенациональный центр изучения общественного мнения, "Левада-Центр", отказался публиковать данные, связанные с выборами: поскольку он получал зарубежное финансирование, он был объявлен "иностранным агентом", что запрещает ему какое-либо участие в электоральном процессе. Но, может, это и к лучшему, - пишет обозреватель Bloomberg View (перевод — inopressa.ru) Леонид Бершидский. - В отсутствие каких-либо сомнений, кто победит, этот ритуал имеет смысл только как соперничество между двумя кандидатами - Владимиром Путиным и Какая Разница - понятием, которое нелегко отразить в традиционном опросе общественного мнения".

"Учитывая очевидную уверенность Путина в том, что он получит любой результат, какой захочет, - предпочтительно подавляющее большинство голосов, но не близкое к 100%, чтобы не вызывать насмешек, - мотивация людей, которые вроде бы выступают его соперниками, представляет собой интересный материал для психологов", - иронизирует автор. Он перечисляет в этом ряду Павла Грудинина, кандидата от коммунистов и успешного предпринимателя, телеведущую Ксению Собчак, называющую себя "кандидатом против всех", и Григория Явлинского, лучший результат которого на президентских выборах составил 7,3% в 1996 году.

Упомянутые кандидаты получили доступ к жестко контролируемым государственным и пропутинским частным СМИ, и "все они борются на стороне Путина против единственной угрозы его легитимности, которую мы можем назвать "Какая Разница", что отчасти является протестом и отчасти отмашкой", полагает журналист.

"В сентябре 2016 года менее 48% россиян пришли на парламентские выборы, что стало рекордно низкой явкой. Если что-то подобное произойдет на президентских выборах, Путин не будет выглядеть победителем, независимо от результата", - говорится в статье.

"Осознавая, что подобная неприятность с явкой - единственный способ подорвать позиции Путина, Алексей Навальный - а он один вел бескомпромиссную кампанию по всей стране, не имея доступа к СМИ и не пользуясь поддержкой местных чиновников, - решил встать на сторону Какая Разница", - пишет Бершидский. Сейчас он призывает к бойкоту выборов.

Решение Навального стало важным фактором для Кремля. Вся его машина заработала на то, чтобы вывести людей на избирательные участки. Автор пишет, что выборы планируется провести в "праздничной атмосфере", с концертами, ярмарками и спортивными мероприятиями. "Имеются и некоторые новые идеи, как стимулировать граждан", - пишет Бершидский. Он упоминает особый проект сайта знакомств "Мамба" по поиску "партнеров для голосования" в день выборов и конкурс селфи.

"Если 52% россиян придут к урнам, это будет означать, что 52% поддерживают путинскую систему в разных ее обличиях, а 48% голосуют за независимость или посылают чуму на все дома Путина. Это максимум того, что возможно в современной России, если хочешь проголосовать за перемены. Если процент воздержавшихся или голосование за Какая Разница будет достаточным - иными словами, заметно большим, чем на предыдущих выборах, - то президентский срок Путина, вероятно последний, может стать переходом к другому будущему, возможно, даже более либеральному", - пишет Бершидский.