«Зачем покупать то, что можно взять бесплатно?» 28 17.01.2018, 16:06

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История минчанки, которая уже много лет не покупает одежду.

Журналисты citydog.by отыскали минчанку, которая умело наладила поток бесплатных вещей в свой гардероб.

33-летняя Надя занимается неформальным экологическим образованием в культурно-экологическом учреждении «Эка-Майстэрні».

В своей профессии Надя много работает над идеями бережного отношения к вещам, а также программой устойчивого развития. Но ее образ жизни – это не только борьба за экологию, «скорее, это рациональный подход и оптимизация». И, объясняя свою позицию, девушка задает логичный вопрос: «А зачем? Зачем покупать то, что можно взять бесплатно?»

«ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ ПОКУПАЛА ГАЛСТУКИ – ЭТО БЫЛ МОЙ ФЕТИШ»

– В моей семье с детства не принято покупать много вещей. Отчасти это было связано и с материальным положением, и с постсоветскими привычками. Поэтому, пока вещи были годны, альтернатива им не покупалась. А когда появились секонд-хенды, то одежду покупали именно там.

Когда же я стала старше и уехала работать в Москву, покупать вещи начала чаще и охотнее. Там был другой ритм и уклад жизни. Да и в целом я работала в коммерческой структуре, а в офисе нужно было выглядеть соответствующе. Поэтому исправно раз в два месяца я ходила по магазинам. Обычно это был масс-маркет: Zara, Mango, H&M.

И правда, при покупке одежды у меня всегда поднималось настроение – эти вещи радовали. Конечно, это было не обязательной программой из разряда «я грущу, значит нужно бежать и шопиться». Тем не менее делать покупки было приятно. Особенно часто я покупала себе галстуки – это был мой фетиш, который доставлял настоящее удовольствие.

Шерстяной свитер Надя привезла из Германии, когда ездила на учебу. В студенческом общежитии, куда их поселили, местные устроили вещевой сток. Там Надя и нашла этот теплый свитер, когда наступили морозы. А юбку ей отдала подруга.

Шерстяной свитер Надя привезла из Германии, когда ездила на учебу. В студенческом общежитии, куда их поселили, местные устроили вещевой сток. Там Надя и нашла этот теплый свитер, когда наступили морозы. А юбку ей отдала подруга.

Через два года я вернулась в Минск, родила второго ребенка, а мои доходы заметно уменьшились. Соответственно, покупать одежду так часто, как раньше, у меня не было возможности. Но это меня не сильно огорчало – накопленного гардероба какое-то время хватало.

Жизнь стала меняться, и со временем я поняла: мне просто не нужно столько одежды. Я начала работать в некоммерческой организации, мой уклад жизни изменился, как и мои привычки.

Моя сестра, например, безумно любит шопиться. Иногда может спонтанно купить вещи, но, пока доедет домой из магазина, одежда может ей уже разонравиться. Поэтому часть ее покупок перепадает мне. Однажды она поехала на хорошую распродажу обуви и вернулась домой с десятью парами. И, понятное дело, дома она прекрасно поняла, что столько обуви ей просто не нужно, а мне как раз подошло несколько вариантов.

«ЕСЛИ ЗАКРЫТЬ ВСЕ ФАБРИКИ, ТО ОДЕЖДЫ ХВАТИТ ЕЩЕ НА 30 ЛЕТ»

Надя считает, что такая любовь к шопингу не всегда связана с ценностями – скорее, с импульсивностью характера. Ее сестра, например, вполне себе приверженка экологического образа жизни, «просто в сознании закрепился паттерн радости от покупки».

– Радость от шопинга пропадает, если появляется альтернатива, например любимое хобби. Однажды я заметила, что, покупая одежду или другие вещи в подарок, я так же радуюсь, как если бы купила их себе. Бывало даже так, что, когда я проходила мимо детских отделов с удивительно красивой одеждой, мне было достаточно лишь посмотреть на нее, ничего не покупая.

Философия моей жизни заключается в том, что, с одной стороны, я не вижу смысла тратить деньги, если есть возможность получить что-то бесплатно. А с другой стороны, я не вижу смысла в производстве вещей, ведь того, что уже есть, достаточно. Если сейчас закрыть все фабрики по производству одежды, люди всего мира смогут одеваться еще 30 лет.

«Я ТОЧНО НЕ СМОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НОВОГО БЕЛЬЯ И ОБУВИ»

Так сложилось, что в моем окружении есть люди, которые часто покупают вещи. Но так же часто они перебирают свой гардероб, чтобы раздать ненужную одежду знакомым. Поэтому основной поток вещей ко мне приходит через друзей. Еще часть вещей я могу находить на Free Market, хоть посещаю их редко.

Раз в два года я наведываюсь в секонд-хенд. Обычно это происходит, когда мне нужна вещь, в которой появилась потребность. Полтора года назад я поехала в секонд за длинной юбкой и только за ней. То есть я не захаживаю периодически в секонды, чтобы отыскать что-то красивое, но то, в чем я не нуждаюсь.

Я знаю, что для некоторых людей секонд-хенды неприемлемы, ведь раньше эти вещи мог носить человек с неприятной энергетикой. Но я точно понимаю, что не все вещи в этих магазинах ношеные. И не раз я находила там одежду с бирками. А что касается состояния, я всегда полагаюсь на «внутренний голос». Если по какой-то причине вещь мне не нравится или неприятна, я не стану ее покупать. То есть отбор проходит на интуитивном уровне, и этого достаточно.

Надя любит поддерживать ремесленников и мелких производителей. Но эту брошь ручной работы ей подарила подруга.

Надя любит поддерживать ремесленников и мелких производителей. Но эту брошь ручной работы ей подарила подруга.

В последние годы ко мне идет большой поток бесплатной одежды, но есть вещи, отказаться от покупки которых я просто не смогу. Это нижнее белье, носки и обувь. Причем принять обувь от знакомых я могу спокойно, но вот купить в секонде – нет. Лично для меня это вопрос гигиены, через который я не смогу перешагнуть никогда.

«У МЕНЯ ТОЖЕ МНОГО ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМИ Я ДЕЛЮСЬ»

Мне повезло со знакомыми: они правда часто делятся своим гардеробом. То же самое делаю я. Так случается, что понравившаяся мне вещь не приживается в гардеробе и просто висит. Поэтому раз в полгода или год я провожу ревизию вещей и те, что не ношу, предлагаю друзьям или отношу в KaliLaska. И в этом случае я против формата «Open шкаф», ведь это как-то дико: продавать то, что досталось тебе бесплатно.

Мой шкаф, скорее, можно измерить в кубометрах. И занимает он примерно полкубометра. Но если пройтись по вещам, то у меня где-то пять брюк, несколько юбок, два-три классических пиджака, оставшихся от московской жизни, несколько рубашек и теплых кофт. А еще штук восемь платьев: часть из них повседневные и еще часть – на выход.

С верхней одеждой Наде повезло: например, пуховик, который она носит сейчас, отдала подруга, потому что он ей просто надоел. А ботинки Columbia верно служат уже 8 лет.

Помимо круговорота вещей между друзьями, я тщательно подхожу к выбору одежды. Практически не ношу синтетические вещи: во-первых, они неприятны и неудобны в повседневной жизни, а во-вторых, они сильно влияют на экологию. К тому же вещи очень долго живут в моем гардеробе: например, свои зимние ботинки Columbia я ношу уже 8 лет.

«ПЕРВЫЕ 12 ЛЕТ Я ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОКУПАЛА ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Не так давно я собиралась на вечеринку. Подбирая вещи, ко мне подошла моя старшая дочь, ей уже пятнадцать, и откровенно сказала: «Мама, сними эту кофточку, она не подходит». Взамен дочь принесла мне рубашку из своего гардероба. Так мы с ней поняли: «Ура, теперь мы можем меняться одеждой». Происходит это нечасто, зато очень удобно.

Первые 12 лет, когда росла старшая дочь, я вообще не покупала ей одежду. И приятно, что в нашем менталитете крепка идея отдавать вещи детям знакомых. Когда дочь подросла и у нее появилась потребность в одежде, мы стали покупать необходимые вещи в магазинах. А вот моя младшая дочь сейчас спокойно обходится без покупок. Многое ей осталось от сестры.

Рубашку Надя купила 16 лет назад в секонд-хенде, где работала летом после окончания школы. До сих пор эта рубашка – одна из любимых в ее гардеробе.

Наде сложно подсчитать, сколько денег она сэкономила за все годы. Сама девушка называет эту сумму «прорва денег», особенно если взять нынешний ценник.

– Но все это не влияет на желание выглядеть красиво и комфортно. Ведь у каждого человека есть потребность пребывать в разных состояниях. Это особенно заметно, когда мы переодеваемся и у нас меняется ощущение себя. Например, надевая вечернее платье, мы даже ведем себя по-другому, нежели находясь в спортивном костюме. То же делает и макияж.

Такие состояния особенно важны для девушек и женщин, но это никак не связано с объемом и стоимостью гардероба. Поэтому в моем гардеробе всегда есть одно-два строгих или вечерних платья и пара туфель на каблуке. Ношу эти вещи я редко, но они очень помогают, когда хочется что-то изменить и порадовать себя.