Алесь Марочкин: На камне 100-летия БНР будет построена новая Беларусь 1 17.01.2018, 16:08

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Алесь Марочкин

Фото: «Радыё Свабода»

В единстве оппозиции на День Воли 25 марта есть глубокий символизм.

Столетие Белорусской Народной Республики наконец нас сблизило и объединило. Но пока это только фундамент, на котором еще предстоит строить. Об этом в интервью Charter97.org заявил известный белорусский художник, один из основателей объединения «Погоня» Алесь Марочкин.

- 15 января вы принимали участие в заседании оргкомитета по празднованию 100-летия образования БНР. Что для вас лично означает этот юбилей?

- Все, что произошло в тот день, 15 января, в Минске, и то, что будет происходить 25 марта во время праздничного шествия, и события 100-летней давности – все это пронизано глубоким символизмом.

Это настолько значимое событие, что лучше будет, если белорусы сами скажут, что для них означает 100-летний юбилей Белорусской Народной Республики. Поэтому я хочу выйти 25 марта на мирное шествие с большим бело-красно-белым полотном, на котором напишу «100 лет БНР – это…». И пусть каждый, кто желает, напишет, что для него означает эта дата.

А позже, в начале апреля, мы, художники, проведем выставку, посвященную юбилею БНР. Думаю, наши картины скажут о значении этого события больше, чем слова. Там же я хочу выставить полотно, на котором белорусы расскажут о значении БНР на праздничном шествии 25 марта.

Открою вам небольшой секрет. Я мечтаю – не знаю пока, как это получится сделать – но сильнее всего я хочу, чтобы за этот юбилейный год получилось установить на площади в центре Минска камень. Мемориальный камень, на котором будут выбиты слова «БНР, 1918 – 2018». Камень – это материал вечный. Если не получится сделать это на Октябрьской площади – то хотя бы где-то в центре нашей столицы.

- И это сейчас – самая большая ваша мечта?

- Да.

- Почему именно такая композиция?

- Помните, как говорил Христос, указав на апостола Петра: «На этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».

Пусть вначале это будет просто камень. Но надо помнить, что у нас в Минске до сих пор нет конной статуи. А здесь и думать не надо – этот конный памятник проходит через все наше историческое наследие, нашу культуру. Это наша извечная «Погоня».

Верю, что в дальнейшем этот камень послужит фундаментом для величественного памятника «Погоне» в центре Минска. На этом камне, с надписью о 100-летии БНР, мы построим нашу новую Беларусь.

Ведь БНР и была фундаментом нашей государственности в 20-м столетии. И этот факт должен знать, а лучше видеть, каждый.

- А как вы оцениваете тот факт, что все демократические силы единогласно решили праздновать День Воли вместе и начать его шествием с площади Якуба Коласа?

- Это просто отлично! Наконец столетие БНР нас сблизило и объединило! Думаю, что скоро все «подводные течения» в нашей оппозиции перестанут существовать. Было очень приятно, когда на заседании оргкомитета все пришли к выводу, что нам надо дружно отпраздновать этот юбилей. 100 лет, как говорится, бывает раз в тысячелетие.

Я горжусь тем, что на двух расширенных заседаниях оргкомитета мы с Геннадием Дроздовым создали художественную комиссию по украшению этого праздничного шествия. Сделаем все возможное, чтобы этот день прошел празднично.