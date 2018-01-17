Освобождение Донбасса: есть три момента 3 17.01.2018, 16:19

4,712

Найдите за последние 50 лет хоть один подобный случай – будет очень интересно.

Законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (также называемый законом о деоккупации или реинтеграции Донбасса), который пытается принять Верховная Рада, должен иметь минимум три последствия, которые изменят ситуацию вокруг ОРДЛО. Какие именно, "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак:

- Первый момент, который я бы отметил, – это то, что законопроект признает Российскую Федерацию страной-агрессором на территории ОРДЛО. И это фактически перечеркивает все возможности РФ принять участие в миротворческой операции на территории ОРДЛО. Наши дипломаты просто будут ссылаться на действующее законодательство, в котором Россия будет признаваться страной-агрессором не только в Крыму, но и на территории ОРДЛО. И поэтому она не может быть членом миротворческой миссии ООН.

Здесь можно подчеркнуть, что и союзники РФ по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, - "Апостроф") не могут быть в миротворческой миссии. Это первое.

Второе – так называемая ссылка на 51 статью Устава ООН о том, что любая страна имеет право на самооборону. То есть в связке с российской агрессией мы получим то, что мы защищаемся, переводя на более или менее понятный язык.

И третье – мы понимаем, что фактически на сегодняшний день с первой линии полностью отведена Национальная гвардия, там стоят только Вооруженные силы Украины. Поэтому оперативный штаб, во главе которого будет стоять военный, упростит управление войсками в этой ситуации.

Будут ли приняты поправки, которых почти 700 (16 января депутаты рассмотрели более 480 поправок к закону, не приняв ни одной, - "Апостроф")? Я думаю, что в законе будет большая часть из того, что проголосовали в первом чтении. А все эти правки являются нелогичными. Например, это попытка в закон о государственной политике в отношении отдельных территорий в Донецкой и Луганской областях добавить Крым, добавить еще какую-то дату начала агрессии или начала оккупации и тому подобное. Эти поправки не укладываются даже в логику самого законопроекта и, поэтому, я думаю, этот законопроект будет принят в том виде, в котором он подавался.

Что касается торговли, о чем много говорят в СМИ (о том, что закон может возобновить торговлю с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, - "Апостроф"). На сегодняшний день разрешения на перевозку любых товаров через линию разграничения дает антитеррористический штаб. А теперь (после принятия закона, - "Апостроф") этим будет заниматься оперативный штаб. Мы подаем свои замечания как министерство, другие заинтересованные ведомства подают, но это будет не 100-процентно военный штаб, а оперативный штаб, где руководство будет военным. Но в оперативном штабе также, я думаю, будут представители военно-гражданских администраций, потому что они там находятся, возможно, других гражданских центральных органов. И поэтому будет приниматься решение по перемещению товаров через линию разграничения. То есть это не торговля в том виде, о котором мы говорим.

Например, на сегодняшний день Украина позволяет вывозить на одного человека с контролируемой территории в ОРДЛО 75 кг товаров. Есть перечень, что можно вывозить, а что запрещено для вывоза. Вот и все.

Может ли Украина объявить войну России, если последняя будет официально названа агрессором? А вы найдите за последние 50 лет хоть один случай, когда была объявлена война – это будет очень интересно. Такого нет. После Второй мировой само понятие "война" перестало быть законным методом разрешения конфликта. То есть до того времени война как средство признавалась международным законодательством. А после Второй мировой войны фактически ни одна война не была объявлена, у нас почти все войны на планете Земля были необъявленными.