Ресторатор: Берут только бутылку шампанского на четверых и ничего не покупают 47 17.01.2018, 16:39

16,580

Хозяин ресторана под Гродно каждый месяц «зарабатывает» минус $2 тысячи.

Молодой предприниматель открыл ресторан в агрогородке Вертелишки, проработав полгода без прибыли: посетители так и не пришли. Друзья советуют сворачивать дело, а он продолжает вкладывать по две тысячи долларов каждый месяц и надеется на «раскрутку».

Петр Жуков родился в Вертелишках. С женой в Гродно более десяти лет вел туристический бизнес. Занять пустующее помещение бывшей столовой в центре агрогородка подсказали знакомые.

– Мои родители проживают в Италии. Год назад у них появилась идея открыть собственный ресторан на родине. Не исключено, что вернутся, ведь я отказался эмигрировать. Так зацепился за совет товарищей, – вспоминает в беседе с журналистом «Перспективы» Петр.

Предприниматель повесил амбициозную вывеску на своем заведении «Прогресс Сити».

– Думал, что людям знакомо название СПК «Прогресс-Вертелишки», а созвучность в названии ресторана будет внушать доверие. Но не сработало. В ближайшее время планируем поменять название, возможно, это будет «Грюнхауз». Еще сделаем зеленую террасу, – поясняет ресторатор.

Многие годы местные жители ратовали за открытие увеселительного заведения. В советское время на этой площади располагалась столовая. Затем кафе перешло к Гродненскому райпо. История с ним случилась неприглядная. Заведение закрыли по рекомендации санстанции.

– Конечно, когда увидел помещение, ужаснулся. Кухня буквально была развалена. Вложил около 55 тысяч долларов в ремонт и технику. Все говорят, что мой банкетный зал самый красивый в окрестностях. Из начинки закупил все: от микроволновки до гриля, – рассказывает предприниматель.

К слову, с дизайном помогли друзья: рамки на стенах как в дорогих ресторанах, обои с вензелями в лучших традициях будуара и модные диванчики с имитацией каретной стяжки.

А людям понравилась обстановка ресторана. Вечером они приходят сюда… потанцевать. Но стараются ничего не заказывать.

– Бывает и 30 гостей. Но берут только бутылку шампанского на четверых, общаются, танцуют. У нас живая музыка, – поясняет предприниматель.

Сегодня Петр не платит налоги. В зачет идет все то, что он израсходовал на «начинку» ресторана. Но даже при таком раскладе заработать не удается.

– Испробовал разные маркетинговые ходы. Два месяца в прямом смысле работал себе в убыток. Стейк, допустим, стоил 4,80 рубля. Такая цена покрывала затраты на продукты, из своего кармана оплачивал коммунальные услуги и зарплату повара, – делится молодой человек.

Теперь цены выросли. Но в среднем они в два раза ниже по сравнению с Гродно. К примеру, фирменное блюдо – клецки – стоит 5,50 рубля, отбивная – 6 рублей, рыба – 5,60 рубля. Порция салата обойдется в среднем 3-4 рубля. Цена гарнира не поднимается выше 3 рублей.

Но и это не привлекло посетителей, говорит Петр:

– Рассчитывал, что сотрудники конторы местного хозяйства будут ходить на обеды. Дневной комплекс в среднем обходился в 4 рубля. Они даже заверяли, что будут есть именно у нас. Но от комплексных обедов пришлось отказаться, поскольку приходило два-три человека.

Теперь ресторан перешел на трехдневку. Открыт в выходные дни и пятницу, до двух ночи. Банкеты проходят редко и скромно, замечает владелец:

– Бывает и по одному торжеству в месяц. Конечно, это основной доход. У нас минимальный заказ на мероприятиях – 25 рублей с человека. Но часто люди просят опустить эту планку. Иду им навстречу. Это просто шикарно, если иметь заказ на тысячу рублей. Достаточно часто компании ограничиваются 250 рублями.

Поминки обойдутся в заведении в 14 рублей на человека, и, как уверяет Петр, ниже в районе не найдешь. Правда, скорбные мероприятия тоже проходят редко.

– У местных сложился стереотип, что у нас дорого. Такие слухи ходят по селу. Поэтому люди едут в Гродно и платят 19 рублей за человека с более скромным меню.

К слову, бизнесмен задумывал, что ресторан будет обслуживать мало пьющих:

– Алкоголь стоит недешево. Не хочу, чтобы люди спивались. Пиво потянет на три рубля, бутылка водки – 10, шампанское – 9 рублей.

Бармен по желанию клиента сделает любой коктейль от «Белого русского» до «Секса на пляже».

Друзья советуют Петру закрываться.

– Каждый месяц докладываю со своего кармана до двух тысяч долларов. Деньги идут на зарплату официанту, бармену и трем поварам. Надо еще заплатить музыканту, его «выписываю» из Гродно, – досадует предприниматель.

Частенько он сам берет микрофон.

– В свое время хотел выбрать музыкальную карьеру, играл на баяне, но поступил на матфак. Постоянные посетители приходят послушать именно меня. Тембр голоса специфический, с хрипотцой. Из полюбившихся хитов в моем исполнении – «Если хочешь остаться» из репертуара «Дискотеки Аварии», «Рюмка водки на столе» Григория Лепса.

Петр пока не сдается. Ищет пути популяризации своего заведения:

– Даже рассматриваю бесплатную маршрутку из Гродно. Кухня у нас хорошая, все хвалят. Гродненцы, побывав у нас, возвращаются. Ведь все свежее, приготовлено лучшими местными поварами. Но снова надо просчитывать: за транспорт заплатить около 40 рублей, а значит, свободных мест не должно оставаться. Ресторан – это и место для знакомств. Сейчас подобное невозможно. Хотя вечерние посетители – люди около 30 лет, все знают друг друга.

По словам Петра, гродненцы более щедры на собственные развлечения. Однажды случайно услышал он разговор женщин в возрасте. Одна сетовала: «Але ж дорого в нашем ресторане. За два мороженых и бутылку «Колы» отдала 3,5 рубля». Для молодых людей из Гродно, считает бизнесмен, все-таки это не деньги. Но здесь рады любым клиентам, и экономным в том числе.