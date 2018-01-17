КНДР и Южная Корея решили участвовать в Олимпиаде под единым флагом 11 17.01.2018, 16:41

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КНДР и Южная Корея решили участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 под единым флагом, заявили в Сеуле.

Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что северокорейская сторона согласилась отправить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек.

Как сообщает ВВС, две Кореи также договорились создать совместную женскую сборную по хоккею с шайбой для участия в Олимпиаде.

Соответствующие решения были приняты по итогам переговоров между Пхеньяном и Сеулом в населенном пункте Пханмунджом, который разделяет две Кореи. Тут находится Объединённая зона безопасности, являющаяся площадкой для переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

Это были первые переговоры на высшем уровне между двумя Кореями после двух лет.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южноокрейском городе Пхенчхан.