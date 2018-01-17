Курс биткоина упал ниже $10 тысяч 19 17.01.2018, 16:48

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За последний месяц курс криптовалюты упал примерно вдвое.

Сегодня, по данным сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах, около 15:00 по белорусскому времени курс ненадолго опустился до 9958 долларов. Затем он снова поднялся чуть выше 10 тысяч, пишет meduza.io.

За последний месяц курс биткоина упал примерно вдвое. В середине декабря 2017 года стоимость криптовалюты составляла почти 20 тысяч долларов.

Резкое падение связывают, в частности, с действиями властей Китая по регулированию майнинга биткоина и общей волатильностью рынка криптовалют.