Директор агрокомбината попался, когда вывозил с предприятия 30 килограммов продуктов 18 17.01.2018, 16:54

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Позже выяснилось, что хищений еще больше.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении директора агрокомбината «Заря» — одного из самых крупных хозяйств Могилевской области. 59-летнего директора Александра Корнева обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. А попался он случайно: машину с продуктами предприятия остановили сотрудники ГАИ.

— Все произошло в ноябре прошлого года. Сотрудник ГАИ остановил машину обвиняемого для проверки документов, — рассказала Onliner.by официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. — Инспектор попросил также открыть багажник автомобиля. Водитель открыл, там оказались мясные изделия предприятия «Заря», довольно много, больше 30 килограммов на сумму 270 рублей. Инспектор задал логичный вопрос: что это? Обвиняемый стал говорить, что везет продукцию, накладной на товар не было. Тут обвиняемый стал предлагать инспектору взятку, мол, все замнем.

Но инспектор не согласился и отвез директора «Зари» в РОВД. Там стали проводить проверку. Оказалось, что продукцию директор фактически похитил. Более того, выяснились и другие подробности. Следователи установили, что с мая 2016 года по июнь 2017 года руководитель «Зари» заключил с четырьмя людьми фиктивные договоры подряда на выполнение определенных работ. Работы те не выполнили, а 30 тысяч для якобы оплаты директор взял из кассы предприятия.

Сейчас Алекандр Корнев под стражей, на его имущество наложен арест. В отношении мужчины расследуется уголовное дело по ч. 1, 3 и 4 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере» и ч. 1. ст. 14, ч. 1 ст. 431 «Покушение на дачу взятки» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

— В рамках проведения первоначальных следственных и процессуальных действий изъяты необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела, — сообщает Оксана Соленюк. — Принимаются меры к установлению других фактов противоправной деятельности обвиняемого.

К слову, Александр Корнев работал на предприятии с 2015 года. До этого он возглавлял СПК «Полыковичи».