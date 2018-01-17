Китайцы начали продавать копию BMW за $4 тысячи 13 17.01.2018, 17:25

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Компания Suzhou Eagle представила свой новый проект.

Китайская компания Suzhou Eagle показала свой новый проект — EG6330K. Автомобиль скопирован с культовой микролитражки BMW 600, пишет autonews.ua.

EG6330K имеет довольно скромные габариты: длина — 3 300 мм, колесная база — 1 940 мм (для сравнения, аналогичные показатели «Матиза» — 3 495 и 2 340). При этом машинка снаряжeнной массой 750 кг оснащается 5,3-сильным электромотором. На одной зарядке электрокар способен проехать 120 км, максимальная скорость ограничена на уровне 60 км/ч. Продавать машинку планируют по $4 000 за штуку.

История создания BMW 600 такова: в 1952 году инженеры Эрменеджильдо Прети и Пьерлуиджи Рагги разработали небольшой трeхколeсный автомобиль, названный Isetta. Позднее права на производство мотоколяски решила приобрести компания BMW, которая, в свою очередь, сделала из «Изетты» 4-местную 4-колeсную микролитражку — ту самую BMW 600.

Кстати, в разных странах всевозможные разновидности «Изетты» (лицензию купила не только BMW), которые отличались вагонной компоновкой, панорамными стeклами и округлыми формами, получили разные прозвища: в Германии — «яйцо» или «помпон», во Франции — «йогуртовый кувшин», в Бразилии — «футбольный мяч», а в Чили — «крохотное яичко». Но самое популярное прозвище, которое прижилось во всех странах, — «машина-пузырь».