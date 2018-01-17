Google изменил правила монетизации каналов на YouTube 17.01.2018, 16:59

2,808

Новые требования вступят в силу 20 февраля 2018 года.

Компания Google изменила требования к пользователям YouTube, которые претендуют на участие в партнерской программе сервиса, позволяющей видеоблогерам получать доход от демонстрации рекламы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

В компании заявили, что спамеры, подражатели и другие недобросовестные пользователи не смогут навредить нашему сообществу и извлечь выгоду из ваших трудов.

"С сегодняшнего дня мы вводим новые правила монетизации контента. Теперь для участия в программе у канала должно быть 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев и 1 000 подписчиков. Новые требования были определены после тщательного анализа и обсуждения этого вопроса с авторами YouTube. С помощью этих пороговых значений мы сможем лучше понять, какие пользователи вносят положительный вклад в развитие нашего сообщества, и помочь им зарабатывать на рекламе больше", - говорится в сообщении.

20 февраля новые требования также вступят в силу для уже существующих каналов YouTube.

Таким образом, льготные правила будут действовать в течение месяца. Однако по истечении этого времени владельцы каналов, у которых менее 4 000 часов просмотра или 1 000 подписчиков, больше не смогут получать доход от своих видео.