Украина возобновит импорт газа из России 34 17.01.2018, 17:01

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В 2018 году Украина закупит 5 миллиардов кубометров российского газа.

Украина в 2018 г. возобновит импорт минимальных объемов российского газа. Как пишет liga.net, oб этом на пресс-конференции заявил глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев.

По его словам, цена российского газа является привлекательной для Украины благодаря решению Стокгольмского арбитража.

"С этого года нам необходимо будет выбирать минимальные объемы. Обязательства Газпрома продавать нам 5 млрд кубометров по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как Нафтогаза, так и потребителя", - сказал Коболев.

Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина обязана в 2018-2019 гг. выкупать у Газпрома 5 млрд кубометров газа. По ранее действовавшим условиям контракта обязательный к выкупу объем составлял 52 млрд кубометров.

Украина отказалась от закупок российского газа в ноябре 2015 г. Импорт осуществлялся только с территории европейских стран.