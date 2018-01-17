В Серебрянке ночью неизвестные напали на двух женщин 5 17.01.2018, 17:12

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Пока нельзя утверждать, связаны ли эти преступления в минском микрорайоне между собой.

- Одно нападение было совершено на улице Якубова в ночь на 5-е января. Второе произошло на этой же улице около 4 утра 6 января. Имущество у женщин похищено не было. Однозначно утверждать, что эти два нападения связаны между собой, пока преждевременно, - рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Возбуждены два уголовных дела, работают эксперты, следователи и сотрудники УВД, пишет kp.by.

На женщин напали на улице рядом с домом по улице Якубова, 32. Пострадавшие были трезвы: одна из них после полуночи возвращалась с работы, другая утром шла на работу.

Каким образом происходило нападение, идет ли речь об изнасиловании — в СК не сообщили.

В Следственном комитете советуют соблюдать меры предосторожности: не ходить в лесопарковой полосе в темное время суток, стараться не передвигаться по ночам. Следователи рекомендуют выбирать безопасный маршрут, который проходит по освещенным улицам, избегать темных дворов, пустырей, длинные заборы промышленной зоны, проходы под мостами и эстакадами и так далее. Желательно, чтобы женщину, которая возвращается поздно ночью домой, встречал ее супруг или родственник.

В СК рекомендуют не выходить на улицу в нетрезвом состоянии и не отвечать на провокации, если вас пытаются задеть насмешками или грубым обращением.