Зинаида Михнюк: Люди очень недовольны пенсионной реформой 16 17.01.2018, 17:49

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Фото: bymedia

Активисты РЭП провели в Пинске исследование отношения людей к пенсионной реформе.

Зинаида Михнюк, лидер профсоюза РЭП в Брестском регионе, поделилась с praca-by.info впечатлениями о проведении социального опроса жителей Пинска об отношении к увеличению пенсионного возраста.

Повышение пенсионного возраста не так возмутило людей, как скандальный декрет №3, но может, это потому что они не знают обо всех последствиях изменения законодательства? Профсоюз РЭП исследует общественное мнение.

– Люди общались с нами охотно. Один мужчина потребовал наши удостоверения о праве проводить опрос. Некоторые люди говорили, что торопятся, но когда узнавали, на какую тему исследования, - останавливались и уделяли время ответам, - рассказывает об общении с людьми на улицах Пинска Зинаида Михнюк.

– Обратил на себя внимание один факт. Совершенно разные люди: и с высшим образованием, и со средним, и с высокооплачиваемой работой, и безработные, все одинаково отвечали на вопрос: «Как вы считаете, в интересах кого проводится пенсионная реформа?» Буквально каждый отмечал: «В интересах чиновников».

По словам профсоюзного лидера, все опрошенные также посчитали несправедливым исключение из трудового стажа периодов учебы, службы в армии и отпуска по уходу за ребенком:

– Каждый отмечал то, что его коснулось. Мужчины выступали за возвращение в страховой стаж службы в армии, студенты высказывались про учебу; ну, а молодые женщины возмущались тем, что из стажа исчез «декрет»; говорили: «У меня двое детей, и я уважаю тех, у кого их больше. А где же зарабатывать стаж, когда нужно растить детей?»

По словам Зинаиды Михнюк, люди недовольны пенсионной реформой:

– Уже то, что человек вступил с нами в диалог и согласился участвовать в анкетировании, говорит о том, что он готов выразить недовольство, даже в такой форме. Но встречались и люди, готовые участвовать в акциях. Один мужчина сказал: ну, вы же понимаете, я – за протесты.

С отрицательным отношением почти не встречались:

– Только однажды мы столкнулись с негативом: женщина начала было отвечать, а потом стала кричать: «Где вы были, когда повысили пенсионный возраст? Сейчас уже поздно что-то делать!»

В Пинске, по оценке Зинаиды Михнюк, люди гораздо охотнее откликались на предложение принять участие в опросе, чем в Бресте:

– Чем дальше в глубинку, тем более рады люди, что кто-то готов их выслушать.