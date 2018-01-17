Белорусов осудили за «перформанс» в Освенциме 17.01.2018, 17:54

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17 января районный суд польского города Освенцим озвучил приговор участникам «перформанса» возле музея Аушвиц-Биркенау.

Адам Беляцкий приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в осквернении места памяти и убийстве животного. Он также должен заплатить штраф в размере 2000 злотых (около 630 долларов США). Ему запрещено иметь животных в течение 10 лет, сообщает «Радыё Свабода».

Никита Володько приговорен к 1 году 2 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено иметь животных в течение 10 лет.

Другие обвиняемые приговорены к штрафу в размере 10 тысяч злотых и ограничению свободы сроком на 1 год.

Судья заявила, что осужденные перед проведением акции понимали, что им за это грозит, тем не менее пошли «на такой поступок». «Они оскорбили место памяти, политое кровью сотен тысяч людей», - сказала судья

24 марта 2017 года раздетые догола молодые люди завесили лозунг «Arbeit Macht Frei» на воротах Освенцима растяжкой с надписью «Love». Они пытались приковать себя друг к другу наручниками. Во время акции два участника-белоруса зарезали ягненка.

Никита Володько ранее объяснил «Радио Свобода», что акция была задумана как «антивоенная», а убийство ягненка имело «символическое» значение.

Еще один участник акции Дмитрий Чертков рассказал, что другие участники ничего не знали об убийстве ягненка. По словам Дмитрия Черткова, планировалось акция против военных конфликтов и кровопролития.

«Аушвиц - это самая большая трагедия ХХ века, место, где было убито большое количество людей. Это страшная трагедия для всего общества, что мы такое допустили, - говорит он. - А мы сейчас видим, как мало делается для того, чтобы сдержать военные конфликты. Мы против военных конфликтов, которые происходят в Украине, в Сирии».

Суд над участниками акции «Love Macht Frei», среди которых четверо белорусов, поляки, гражданин Германии и человек с двойным гражданством, с августа 2017 года шел в районном суде Освенцима. 8 декабря подсудимые выступили с последним словом.

Для рядовых участников прокурор просил 1 год 4 месяца лишения свободы каждому (наказание может быть отбыто в виде 32 часов социальной работы в месяц). Белорусам Никиту Володько и Адаму Беляцкому, которых следствие считает организаторами акции, прокурор просил наказание 2 года 2 месяца и 2 года 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Адам Беляцкий - сын известного белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.