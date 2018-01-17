Почему в Минске нет новых тарифов на коммуналку и можно ли заплатить впрок? 5 17.01.2018, 17:50

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Фото: tut.by

Как объяснили коммунальники, сэкономить все равно не выйдет.

Указ Лукашенко о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги вступил в силу с 1 января 2018 года. Напомним, раз в год государство поднимает коммуналку. Тарифы, которые прописаны в указе, являются предельными - то есть выше не может выставить даже товарищества собственников. Далее, опираясь на этот указ, облисполкомы и Минский горисполком и устанавливают тарифы, пишет kp.by.

На 17 января с новыми расценками определились Гродненский и Витебский облисполкомы. По остальным областям и Минску решения еще не приняты.

- Решения горисполкома пока нет, будет где-то к концу месяца, - рассказали в Едином расчетно-справочном центре.

- С какого числа будут действовать новые тарифы в Минске?

- Когда будет решение Мингорисполкома, тогда и можно будет сказать что-то точно. Предельно-допустимые тарифы действительно установлены с 1 января. Решения облисполкомов, которые уже есть, тоже установили тарифы с 1 января. Минск пока ждем. Были инструкции, например, определение порядка оплаты пользования жилыми помещениями в общежитиях, которые действовали не с 1 января. Конечно, когда тарифы устанавливаются с 1 января, то расчет производить легче. С учетом того, что предельно допустимые тарифы установлены с 1 января, то мы предполагаем, что и решение города будет действовать с этого числа. Но пока его ждем.

- Сейчас мы оплачиваем коммуналку за декабрь и еще по старым тарифам. А если заплатить наперед - больше, чем нужно, то потом вы пересчитаете по новым тарифам? Или по старым, и можно будет сэкономить?

- Деньги, которые оплачивает население, распределяются поставщикам коммунальных услуг пропорционально начисленным суммам. Это если у человека нет задолженности по оплате ЖКУ. То есть, если вы заплатите больше, чем надо, то это будет считаться переплатой, и в следующем месяце эту сумму выберут с учетом тарифов, которые будут действовать уже в январе.

Допустим, если в момент оплаты вы захотите подать количество потребленной воды больше, чем на самом деле выставили счетчики, то помните, что в Беларуси существуют лимиты на потребление воды: 140 литров на человека в сутки. За все, что превышает этот лимит, надо платить по стопроцентному тарифу. Предположим, по лимиту вам положено 10 кубометров воды, и вы ровно столько потребили в декабре. Но вы решили схитрить и в момент оплаты указали, что потребили 20 кубометров воды - мол, заплачу-ка я по старым тарифам. Лишнюю десятку вам оценят в 14 руб. 86 коп. Пока неизвестно, какими будут тарифы, установленные Мингорисполкомом. Допустим, они совпадут с предельно допустимыми, которые прописаны в президентском указе. В этом случае 10 кубов воды в январе обойдутся вам в 14 руб. 42 коп. То есть, если не хитрить, то вы сэкономите 44 копейки. Экономия может быть только в том случае, если вы потребляете в месяц, к примеру, 5 кубов воды, ведь по закону вам субсидируют 10. Но будем честными: людей, которые вписываются в эти нормы, очень мало.

Ради экономии в Минске по ночам отключают горячую воду

Но коммунальники уверяют, что если кому-то очень нужно - могут включить обратно.

Сразу несколько человек позвонили журналистам с тревожным вопросом: на улице холодно, так еще и горячую воду по ночам выключают! Из крана льется теплая, а то и прохладная вода. Почему?

Журналисты выяснили, зачем это делают, какую выгоду кошельку дает холодный душ и можно ли экономию отменить.

- В городе есть две теплоснабжающие организации: наша и Минские тепловые сети (филиал «Минскэнерго»). Мы вместе и обеспечиваем теплом жителей столицы, - рассказал главный инженер «Минсккоммунтеплосеть» Владислав Левин. - На этих предприятиях для приготовления горячей воды есть и Центральные тепловые пункты. Стоят и насосы для подачи воды в жилые дома. Эти насосы потребляют электрическую энергию. Ночью, когда расхода горячей воды практически нет, целесообразность работы насосов очень низка. Ночное регулирование устанавливается по-разному. Примерно с 1.00-1.30 до 4-5 утра, чтобы люди, проснувшись, могли перед работой принять горячий душ. И вот это отключение горячей воды дает солидную экономию по предприятию - порядка 150 тысяч кВт*ч. Кроме того, политика государства направлена на то, чтобы экономить. Но когда к нам обращаются граждане, мы не оставляем это без внимания. Выезжаем на место, узнаем, насколько действительно важно подавать горячую воду в конкретный дом ночью. Где-то сокращаем на час отключения, где-то вообще убираем. Все можно откорректировать. Мы уже выявили места, где транспортники рано встают на работу, и убрали там ограничения. А на новогодние праздники вообще не отключали горячую воду - мало ли кто в гости соберется ночью, душ захочет принять.