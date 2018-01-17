Тотальный игнор! 1 Александр Шмелев

17.01.2018, 19:24

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Александр Шмелев

Никакого президента в России нет, и выборов, разумеется, тоже.

Уже давно ничего не писал в ФБ, а последние два месяца даже практически не читал. Причин много, но одна из главных: больно уж неохота было ничего слышать про позорное шоу "имитация президентских выборов 2018 года". Однако я понимаю: это граждански несознательное поведение. К сожалению, бывают моменты, когда все у кого есть голос, должны раз за разом повторять самые банальные и, казалось бы, очевидные вещи — пока, наконец, они не станут такими для всех. И манкировать этим долгом неправильно. Поэтому буду себя пересиливать. Начну с эмоционального.

Итак:

1) Никакого президента в России нет, и выборов, разумеется, тоже. Есть лишь организованная преступная группировка, уже давно захватившая всю власть + большую часть денег в стране. Единственный смысл всех действий этой ОПГ вот уже много лет как — сохранять контроль над захваченными деньгами и властью. А главная и чуть ли не единственная задача, стоящая перед их многочисленной обслугой (госслужащими, силовиками, судьями, членами разнообразных избиркомов, тележурналистами и проч.) — обеспечивать членам ОПГ пожизненное сохранение их формальных позиций.

2) Так называемые "выборы" в российских условиях — абсолютная фальшивка и имитация. Единственный смысл которой — чтобы во внешнем мире членов правящей ОПГ называли не заслуженными ими титулами (паханами, шнырями, шестерками и т. д.), но как в приличных местах — президентами, губернаторами, депутатами. Вариантов, при которых на выборах кто-то из правящей группировки может проиграть и лишиться своего места, ни у кого из организаторов этих выборов даже в мыслях нет и никогда не было. Это исключено.

3) На этот раз президентские выборы выглядят совсем неприлично, поскольку в стране в кои-то веки появился политик, про которого есть основания полагать: он способен победить правящего пахана на любых выборах — даже абсолютно фиктивных и полностью этому пахану подконтрольных. Но его фамилию в бюллетени категорически отказались включать (и даже вслух произносить боятся).

4) Единственное возможное отношение к таким выборам — тотальный игнор. Когда одно только упоминание этого мероприятия без кучи дополнительных оговорок воспринимается как помощь оккупантам, а предположение, что ты можешь сам принять в них какое-либо участие, — как резкий оскорбительный выпад. Буквально на уровне вопроса "собираешься ли ты сегодня расчленять детские трупы и есть дерьмо"?

5) Алексей Навальный — большой молодец, поскольку смог наглядно продемонстрировать даже далеким от политики людям: никаких выборов в РФ нет, какой бы поддержкой ты ни обладал, и какую кампанию ни проводил бы, никто не даст тебе никуда избираться, российские "выборы" не для того придуманы. Хотя должен сказать, что в последние полгода даже его слова мне стало трудно воспринимать — слишком много в них стало лукавых эвфемизмов ("выборы", "избиратели", "кампания", "штабы", "программа" и проч.)

Понимаю, что это неизбежное следствие выбранной им для себя роли. Как политик и лидер он должен постоянно к чему-то призывать, но стоит ему перейти к призывам, типа "взрывайте нефтепроводы и убивайте неосторожных единороссов, беспечно оказавшихся в местах проживания коренного населения без взвода охраны", его сразу посадят (при молчаливом одобрении изрядной части тех, кто сейчас его поддерживает — и при этом хочет фрондировать, а не бороться). Но все равно продираться через все эти эвфемизмы нелегко — прежде всего морально.

6) Все остальные участники этого шоу ничего кроме презрения и игнора не заслуживают. Интересоваться их действиями, спорить, возмущаться, обсуждать, осуждать — совершенно лишнее.

Кремлю нужно, что мы на эти "выборы" обратили внимание — для чего он постоянно будет создавать все новые и новые информповоды (представляете, в выборах не будет участвовать Зюганов! Жириновский устроил поножовщину в прямом эфире! Кандидатка Пусечкина вышла на митинг голой! Кандидаты Петров, Васечкин и Иванько призывали вернуть Украине Крым и всех люстрировать! Кандидат Лютиков умер от белой горячки прямо во время дебатов! ЦИК зарегистрировал трех новых кандидатов: 500-киллограммового силача, пуделя и бородатую женщину! Смотрите, сколько ярких новостей каждый день происходит, неужели вам неинтересно?) Значит, никакого внимания на них обращать не надо.

7) Тут может возникнуть вопрос: что изменилось? "Выборы" ведь и раньше были фиктивными, но ты каждый раз находил какие-то смыслы участия, почему ж теперь не находишь, нелогично как-то? На это можно отвечать долго, хотя в принципе достаточно всего трех аргументов:

а) см. п. 3

б) не надо путать парламентские и президентские "выборы". Первые устроены гораздо сложнее: даже прохождение одного более или менее нормального депутата из 450 в некоторых случаях может оказаться оправданным. Или хотя бы мелкая пакость на уровне "внезапно лишить мандата одного из тех, кто за свой мандат уже заплатил, таким образом вынуждая избиркомовцев устраивать топорные и скандальные вбросы".

в) самое главное: совершенно непонятно, почему наша стратегия всегда должна быть одинаковой? Во всем, что касается отношений с оккупационными властями, мы находимся в слабом положении: они сами устанавливают правила, сами контролируют их исполнение и сами карают за нарушения. Единственное, что мы можем — всеми силами ломать им игру. Власть хотела, чтобы никто не заметил осенние муниципальные выборы в Москве? Значит, надо было в них участвовать, голосовать и агитировать. Теперь она хочет, чтобы мы обратили на предстоящие "выборы" внимание? Значит, надо их игнорировать!

8) Кампания по "забастовке избирателей" мне не нравится, поскольку опять-таки привлекает внимание к самому факту проведения "выборов". В то время как мне гораздо ближе была бы позиция "что, в России какие-то выборы в 2018-м были? Не может быть! Я ж сам в России живу и никаких выборов в том году не заметил, вы что-то путаете!" Но если вы настолько активны, что не можете это шоу просто проигнорировать, лучше уж участвуйте в забастовке, чем в чем-то еще.

Вот как-то так.

Как-нибудь попозже напишу еще всякие рациональные и технологические соображения.

Александр Шмелев, политолог, Фейсбук