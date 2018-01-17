В Мексике найдена крупнейшая затопленная пещера в мире 17.01.2018, 19:28

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Протяженность пещеры составляет 347 километров.

Ученые обнаружили в районе мексиканского штата Киантана-Роо самую крупную затопленную пещеру в мире, протяженность которой составляет 347 километров, передает zn.ua.

Данное открытие стало возможно благодаря работе исследователей, которые 10 января сумели связать две крупные затопленные пещерные системы — Сак-Актун и Дос Охос, расположенные на севере полуострова Юкатан в окрестностях города Тулум.

По нормам спелеологии, когда две пещерные системы соединяются, более крупная из них поглощает более мелкую, при этом название последней исчезает. Из двух объединенных на прошлой неделе пещер наибольшая площадь принадлежит Сак-Актун, поэтому после объединения новая пещерная система сохранит это название, соответственно, название Дос Охос перестанет существовать.

"Эта огромная пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире, поскольку там более сотни археологических контекстов, среди которых свидетельства о первых поселенцах Америки, такие как исчезнувшая фауна и, конечно, культура Майя", — заявил директор Gran Acuífero Maya Гильермо де Анда.

Ранее рекорд принадлежал расположенной к югу от Тулума подводной пещере Окс-Бель-Ха, протяженность которой составляет 270 километров.