Людас Румбутис: В Литве даже студенты могут позволить себе автомобиль 17.01.2018, 19:39

Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси рассказал о ситуации с покупкой авто в Литве.

В декабрьском номере журнала «Большой футбол» Сергей Дубелевич поговорил с Людасом Румбутисом, который рассказал, что сегодня в Литве даже студенты могут позволить себе автомобиль, передает «Прессбол».

- Многие в девяностые годы боялись ездить в Германию за автомобилями, потому что подразумевался транзит через Польшу, где процветал бандитизм. Проще было заплатить на тысячу больше, купить машину в Вильнюсе, Каунасе или Мариамполе.

Литва очень сильно эксплуатировала этот бизнес: к нам наведывался весь бывший Союз. Не только Россия и Беларусь – и казахи, и узбеки, и туркмены... Очень много машин гоняли. Потом же, когда изменилось налоговое законодательство в России и Беларуси, когда сама Литва вступила в ЕС, ажиотаж, конечно, спал.

Сегодня в Литве спокойно можно купить неплохую машину за две-три тысячи евро, так что в Вильнюсе даже студенты могут себе это позволить. Бензин тоже не особо дорогой, в последние пару лет подешевел.